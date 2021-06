Finanzhilfe 170 Unternehmen profitieren vom Obwaldner Härtefallprogramm Im Rahmen des Covid-19-Härtefallprogramms waren in zwei Wellen insgesamt 200 Gesuche eingegangen. Ausbezahlt wurden Finanzhilfen in der Höhe von 17,63 Millionen Franken.

(jb)

Unternehmen, die von der Coronapandemie besonders betroffen sind und die gesetzlich vorgegebenen Bedingungen erfüllen, konnten während zweier Zeitfenster finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand beantragen. Für diese Finanzhilfe stehen im Kanton Obwalden maximal 24 Millionen Franken zur Verfügung. Über die Gesuche entscheidet das vom Regierungsrat eingesetzte fünfköpfige Expertengremium unter dem Vorsitz von Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler.

Nach Ablauf des zweiten Zeitfensters am 19. Mai hat das Expertengremium gemäss einer Mitteilung des Volkswirtschaftsdepartements alle neu eingereichten Gesuche beurteilt. In den beiden Zeitfenstern seien insgesamt 200 Gesuche eingereicht worden. 188 Gesuche habe das Expertengremium definitiv erledigt. Davon seien 170 Gesuche ganz oder teilweise positiv beurteilt worden, 18 Gesuche wurden abgelehnt. Bei vier weiteren Gesuchen bedürfe es noch einer näheren Abklärung. Bei acht Gesuchen beträgt der angegebene Jahresumsatz mehr als fünf Millionen Franken, die Unterstützung dieser Unternehmen wird vollumfänglich vom Bund geregelt und auch finanziert.

Engelberger Unternehmen haben am meisten Hilfe erhalten

Insgesamt wurden im Kanton Obwalden bis jetzt Finanzhilfen in der Höhe von 17,63 Millionen Franken ausbezahlt. «Das Härtefallprogramm ist ein voller Erfolg. Mit dieser finanziellen Hilfe konnten wir die Obwaldner Wirtschaft sehr stark entlasten», wird Landstatthalter Daniel Wyler in der Mitteilung zitiert. Der grösste Teil der gesprochenen Hilfen wurde an Betriebe aus der Gastronomie und der Hotellerie ausbezahlt: 73,6 Prozent der Finanzhilfen gingen an Unternehmen aus diesen beiden Branchen.

Die Grafik zeigt, welche Branchen von den Härtefallhilfen am meisten profitiert haben. Bild: PD

Die meisten Gesuche kamen aus der Gemeinde Sarnen, wobei aber der grösste Anteil des Geldes nach Engelberg floss. «Die Statistik zeigt sehr gut auf, dass die Gastronomie und die Hotellerie und damit verbunden die Gemeinde Engelberg am stärksten von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen waren», führt Wyler weiter aus.

Grund für den Bezug von Härtefallgeldern war zum einen die Schliessung des Betriebs während mindestens 40 Tagen und zum anderen ein Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent. Insgesamt war bei 128 Obwaldner Unternehmen erstere Begründung relevant, bei 72 Unternehmen zweitere.

Neben den Härtefallfinanzhilfen wurden die Unternehmen auch mittels Kurzarbeitsentschädigungen entlastet. Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 11. Juni 2021 wurden im Kanton Obwalden Kurzarbeitsentschädigungen in der Höhe von 17,42 Millionen Franken ausbezahlt. Von diesen Zahlungen haben 324 Unternehmen profitiert.