Flüelen Senioren erfreuen sich an neuem Gefährt Künftig dürfen die Bewohnenden des Alterszentrums Seerose in einem speziellen Velo durch Flüelen kurven.

Vor zwei Jahren kam eine Mitarbeiterin der Aktivierungsgruppe im Flüeler Heim «Seerose – begleitet sein im Alter» mit einer tollen Idee. Sie hatte durch eine Verwandte erfahren, dass ein Kleinunternehmen im St.Galler Rheintal spezielle Dreiradfahrräder anfertigt, mit denen Mitfahrende chauffiert werden können. Darunter kann man sich eine Rikscha aus Indien vorstellen.

Die Bewohnenden des Altersheims Seerose dürfen künftig im neuen Gefährt durch Flüelen kurven. Bild: PD

Robi Walker, der Heimleiter der Seerose, war sofort von dieser Idee begeistert und sah schon bildlich vor ihm, wie die Bewohnenden stolz auf dem «E-Tribike» sitzen, das Dorfleben wieder geniessen und den Menschen zuwinken. Bei einem Besuch bei der Herstellerfirma hcp Human Cycling Performance in Sevelen stieg die Begeisterung für das interessante Fortbewegungsmittel nochmals an.

Beschaffung wurde stark verzögert

Nun galt es, die hohen Kosten für das ausgeklügelte und ein den Sicherheitsnormen entsprechendes Fahrrad zu beschaffen. Im Gespräch mit dem Verwaltungsrat wurde beschlossen, aus dem Konto Legate die Anschaffung zu tätigen. Unterstützt wurde die Anschaffung auch durch eine Stiftung, die im Speziellen Beiträge an Institutionen im Alter ausrichtet, die den Bewohnenden einen echten Mehrwert im Alltag darstellen.

Aus Gründen der Pandemie und der Ersatzteilengpässe wurde die Auslieferung des elektrisch angetriebenen Dreirades stark verzögert. Erst im November 2021 erfolgte die Auslieferung. Somit wurde das Fahrrad fein säuberlich in den Winterschlaf getan. Nach erfolgreichen Probefahrten konnte nun am vergangenen Donnerstag, 28. April, das «E-Tribike» in Betrieb genommen werden. Die Begeisterung der «Seeröseler» war sofort gross. So meinte Resi Schuler nach der ersten Fahrt spontan: «Das war eine belzige Fahrt, ich wott später de ne nu einisch!» Auch Pater Alistair Gogodo, der das neue Gefährt einsegnete, freute sich für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Seerose. (PD)