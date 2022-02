Forum Christian Schäli hat sich bewährt Leserinnenbrief zu den Obwaldner Regierungsratswahlen vom 13. März

Vor vier Jahren habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass Christian Schäli der richtige Mann ist für die Wahl in den Regierungsrat. Und nach seiner ersten Legislatur in diesem Amt stelle ich fest, dass das immer noch stimmt.

Als Kantonsrätin und Fraktionspräsidentin hatte ich in den vergangenen vier Jahren Gelegenheit, sein Wirken als Teil des Regierungskollegiums zu beobachten. Mit seiner umgänglichen, kompetenten und wertschätzenden Art ist Christian Schäli ein wichtiges Mitglied unseres Regierungsrates geworden. Als Landammann während der Pandemie handelte er unaufgeregt und verantwortungsvoll.

Solidarisch, nachhaltig und konstruktiv. Diese Grundwerte der CSP unter anderem im Bereich der Bildung, Gesundheit und Energiepolitik umzusetzen, liegt dem Familienvater und Juristen Christian Schäli glaubhaft am Herzen. Und mit dieser Haltung bringt er sich auch ins Team des Regierungsrates ein.

Darum bin ich überzeugt: Christian Schäli wird sich weiterhin für eine solidarische Politik zu Gunsten der ganzen Bevölkerung Obwaldens einsetzen. Er macht sich stark nicht nur für die Starken. Und genau das ist es, worauf es heute mehr denn je ankommt. Christian Schäli ist ein Mann mit Werten und wertvoll für unseren Regierungsrat.

Helen Keiser-Fürrer, Kantonsrätin (CSP) Sarnen