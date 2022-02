Forum «Das Kantonsspital Obwalden ist ein heisses Eisen» Leserbrief zu den Obwaldner Wahlen vom 13. März

Wahlzeit, die Zeit der Thesen und der Unschärfe. Da wird unbedarft von Spitalkommission geschrieben, wenn der Spitalrat gemeint ist, dann will man gar in eine Intensivstation investieren, und man will auch festgestellt haben, dass das Gesundheitsamt alle vier Jahre einem neuen Departement zugeteilt wird. Dass das Kantonsspital Obwalden ein heisses Eisen ist, zeigt sich auch in der Kritik an die Adresse der Regierung.

Fakt ist: Das Einzugsgebiet ist klein, das Spitalangebot breit und benötigt teure Vorhalteleistungen für höchst seltene Nacht-Operationen, und das Spital ist konfrontiert mit Tarifen, die es kleinen Spitälern schwer machen, kostendeckend zu arbeiten. Nicht zu vergessen das enge Korsett, gegeben durch die Rechtsform, die die strategische Gestaltungsmöglichkeit des Spitalrats limitiert, und das Gesundheitsgesetz mit der gesetzlichen Mindestausstattung (Art. 22), was den Handlungsspielraum des Spitals einschränkt. Viele Widrigkeiten, die nun eine Versorgungsstrategie im Akutbereich aufzulösen versucht. Ein derzeit recht undurchsichtiger Prozess, wobei die Wichtigkeit einer Verbundlösung herausgestrichen wird. Vergessen geht dabei, dass das KSOW bereits über eine Vielzahl von Vereinbarungen mit dem Luks verfügt, was verdeutlicht, dass die Zusammenarbeit mit externen Partnern, im Wissen um deren Notwendigkeit, bereits erfolgreich gepflegt wird und dass viel Arbeit in die organisatorische Weiterentwicklung gesteckt wurde, was auch auf der Kostenseite zu wesentlichen Optimierungen geführt hatte, und das ohne Qualitätseinbusse.

Wichtiger, als auf eine langatmige Strategie zu warten, ist, dass in einem ersten Schritt die Rahmenbedingungen für das Spital gelockert, die Spitalleitung und der Spitalrat gestärkt sowie die politischen Leitplanken neu gesetzt werden. Die motivierten und gut qualifizierten Mitarbeitenden haben es verdient, dass sich die Politik mit ganzer Kraft für einen zukunftsfähigen Standort einsetzt. Entweder schaffen wir es, den Transformationsprozess selber zu leiten, oder wir werden irgendwann von der Realität überrollt. Die CVP/Mitte ist in der Spitalfrage präsent und hat in der laufenden Legislatur in diversen Vorstössen von der Regierung Antworten gefordert, wie zum Beispiel zur Kostensituation, zur Strategie, zur Offenlegung des Taskforce-Berichts und jüngst zur Wirksamkeit des Leistungsauftrags.

Eine grosse Aufgabe wartet also auf die Regierung, dafür braucht es ein starkes Team. Daher unterstütze ich Christoph Amstad, er steht für Klarheit und Finanzkompetenz, sowie Cornelia Kaufmann-Hurschler, für Lösungsorientiertheit und Pragmatismus.

Adrian Haueter-Zumbühl, Kantonsrat CVP/Die Mitte Sarnen