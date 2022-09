Forum Den Erhalt des psy­chi­atrischen Angebots in Sarnen sichern Zum Referendum «Objekt­kredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen», Ausgabe vom 2. September

Die Obwaldner Stimmbevölkerung ist aufgerufen, sich am 25. September zum Objekt­kredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie am Standort Sarnen an der Urne zu äussern. Eine Sanierung sei zu teuer, berge bautechnische Unbekannte und sei für eine zukünftige Nutzung zu wenig flexibel, dies einige der Argumente der SVP, welche das Referendum ergriffen hat.

Aber was treibt die SVP an, gegen ein Projekt das Referendum zu ergreifen, das die betroffene Betreiberin des Psychiatriestandorts Sarnen, die Luzerner Psychiatrie (Lups), ausdrücklich mitträgt und mitentwickelt hat? Trotz aller Argumente bleibt diese Frage unbeantwortet. Denn die geplante Sanierung und Erweiterung jetzt mit Neubaufantasien zu torpedieren, erscheint mir unverantwortlich. Wer, wenn nicht die Lups selber, kann besser beurteilen, ob das Projekt zum vorliegenden Objektkredit dem vorge­sehenen Nutzen zweckdienlich und zukunftsgerichtet ist?

Die Lups bringt mit ihrer mietvertraglichen Zusicherung ihr ungeteiltes und langfris­tiges Interesse zum Ausdruck, und zwar für die jetzt vorgesehene bauliche Sanierung und Erweiterung. Eine Ablehnung des Objektkredits würde auf­grund der ungewissen Umsetzbarkeit eines Abbruchs beziehungsweise eines Neubaus und der zeitlichen Verzögerungen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Lups gefährden – ein Wegzug aus Sarnen wäre wohl nicht zu verhindern.

Damit es nicht so weit kommt, braucht es ein deut­liches Ja zum Objektkredit. Sagen Sie Ja zu einer langfris­tigen und von der Lups unterstützten Lösung, die zeitnah umgesetzt werden kann! Das fertiggeplante Projekt sichert nicht nur den Erhalt des psy­chi­atrischen Angebots in Sarnen, sondern es trägt auch zu einer sehr willkommenen Aufwertung des Ortsbildes bei.