Forum Vorgehen wirft viele Fragen auf Zum Studienauftrag Zentrumsentwicklung Giswil, Abstimmung an der Gemeindeversammlung vom 20. Mai 2022.

Die Gemeinde Giswil stimmt an der Gemeindeversammlung vom 20. Mai 2022 über einen Studienauftrag zur Zentrumsentwicklung Giswil in der Höhe von 180’000 Franken ab. Am Informationsabend hat der Leiter Bau und Infrastruktur ein mögliches Bauvolumen von geschätzten 40 bis 80 Millionen Franken genannt.

Als Treiber des Studienauftrags erwähnt der Gemeindepräsident die mangelnde Attraktivität, diverse private Bauprojekte und ein interessierter Investor. Im Zeithorizont von fünf Jahren sollen die Ergebnisse des Studienauftrages ins Baugesetz einfliessen. Das Vorgehen wirft bei uns sehr viele Fragen auf. Ein Studienauftrag zur Zentrumsentwicklung Giswil ist begrüssenswert. Aber:

Wie wird die Bevölkerung miteinbezogen? Welche Absichten verfolgt die Gemeinde mit dem Studienauftrag? In welche Richtung soll sich das Zentrum Rudenz entwickeln? Was sind die konkreten Ziele? Was verspricht der Investor? Wie sollen sich das Dorf als Ganzes und das Zentrum im Speziellen entwickeln?

Die Aufgabenstellung des Studienauftrags bleibt nach dem Informationsabend unklar. Visionen zu haben, ist sicher gut. Aber wessen Visionen sind das? Bei einer Investitionssumme von 40 bis 80 Millionen Franken müssen die Aufgabenstellung und die Ziele des Studienauftrags klar formuliert werden können. Der enge Perimeter des Studienauftrags ist zu hinterfragen. Gerade mit dem Wirtschaftsjoker Gorgen wird sich die Einfahrt nach Giswil in den nächsten Jahren wesentlich verändern. Laut Baugesetz sollen Firsthöhen bis zu 21 Meter möglich werden.

Wir sind der Meinung, dass die Zentrumsentwicklung von Giswil umfassender betrachtet werden muss. Entwicklungen sind wichtig, aber ohne die Mitwirkung der Bevölkerung kann kein nachhaltiger Siedlungsraum entstehen. Wir erwarten vom Gemeinderat volle Transparenz und Klarheit über die konkreten Ziele des Studienauftrags.

Ja, es ist möglich, unser Dorf neu zu denken. Aber unter den gegebenen Umständen ist es fraglich, ob dies das richtige Vorgehen ist.

Verena Berchtold, Erich Häfliger, Bärti Halter, Peter Wälti, Giswil