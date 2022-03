Forum Schade, geht der Frauenanteil zurück, aber ein Debakel ist es nicht Leserbrief zu «Ursachensuche zum Frauendebakel» vom 17. März.

Kürzlich hat die «Obwaldner Zeitung» von einem «Frauendebakel», von «Enttäuschung» und fehlender Frauen-Solidarität bei den Obwaldner Kantonsratswahlen geschrieben. Die Stimmenverteilung zeigt, dass aber immerhin sechs Frauen mehr Stimmen auf sich vereinigten, als in ihrer Wohngemeinde gewählte Männer. Das geschah in Sarnen, Alpnach (2), Kerns, Lungern und Engelberg. In Alpnach beispielsweise erreichte Ruth Albert mehr Stimmen als alle drei gewählten Männer der CVP-Die Mitte.

Bei Proporzwahlen erfolgt die Sitzverteilung in erster Linie gemäss den Partei- bzw. Listenstimmen und danach aufgrund der persönlichen Stimmen. Es ist schade, dass der Frauenanteil im Kantonsrat zurückgeht, aber ein Debakel ist das nicht!

Bruno Ming, Sarnen