Frauenklinik Rüdiger Brinkhaus wird neuer leitender Arzt am Kantonsspital Obwalden Ab September wird Rüdiger Brinkhaus in der Frauenklinik des Kantonsspitals Obwalden das Team der Gynäkologie und Geburtshilfe verstärken.

Rüdiger Brinkhaus wird ab 1. September in der Frauenklinik des Kantonsspitals Obwalden das Team der Gynäkologie und Geburtshilfe verstärken, wie es in einer Mitteilung heisst. Als neuer leitender Arzt bringe Brinkhaus viele Fähigkeiten mit, die am Standort Sarnen die Qualität nochmals weiter steigern würden und die Versorgung der Bevölkerung auf Dauer sichern sollen.

Rüdiger Brinkhaus. Bild: PD / Sibylle Kathriner

Brinkhaus hat sein Humanmedizinstudium am Universitätsklinikum Berlin («Charité») absolviert. Seine Ausbildung zum Facharzt durchlief er komplett in der Schweiz: «Seit 18 Jahren hat er seine Qualitäten und sein Pflichtbewusstsein den Patientinnen als vollamtlicher Oberarzt in Wolhusen, Baar und Stans gewidmet.» Seit über zehn Jahren übe er seinen Beruf zudem «mit Leib und Seele als Oberarzt im Kanton Nidwalden aus». Seine besondere fachliche Kompetenz sei die sogenannte Urogynäkologie. Des Weiteren beherrsche er das komplette operative Spektrum der Gynäkologie und sei in der Geburtshilfe sowohl fachlich als auch menschlich ein gern gesehener Arzt und Kollege.

In der Zentralschweiz «fest verwurzelt»

«In der Zentralschweiz ist Brinkhaus mit seiner Frau und seinen drei Kindern fest verwurzelt, was er durch die Erlangung der Schweizer Staatsbürgerschaft untermauerte», heisst es weiter. «Es ist ein neuer Schritt in meinem medizinischen Werdegang. Ich freue mich darauf, meine Motivation und Energie mit dem Team und dem mir bereits gut bekannten Chefarzt Paul Orlowski zu teilen», wird Brinkhaus in der Mitteilung zitiert. (lur)