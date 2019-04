Video

Freiwillige helfen bei der Seeputzete am Sarnersee

Am Dienstag haben in Sachseln freiwillige Helfer, so auch Schüler und Senioren, bei der Seeputzete mitgeholfen. Mit der Putzaktion soll das Seeufer am Sarnersee wieder sauber und aufgeräumt daherkommen.