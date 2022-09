Frutt-Chilbi 2022 Gross und Klein freuen sich auf die Frutt-Chilbi Ein Fest für Freunde und Familien auf Melchsee-Frutt: Am Samstag, 24. September, findet die Frutt-Chilbi statt.

Nippen, Kosten, Degustieren und Flanieren auf dem Hochplateau auf knapp 2000 Metern über Meer. Dazu Frisches vom Bauernhof, Handgefertigtes aus der Nähstube, «Gschmackigs» aus der Hofküche, vom Bauern und vom Metzger, feines Bier aus Kerns und genussvolle Käse von der Alp. «Dazwischen ein Kaffee hier, ein Stückchen Brot da, Menschen treffen und Freunden begegnen – Platz haben für ein Wiedersehen auf dem Berg», schreiben die Organisatoren der nach 2020 und 2021 dritten Ausgabe der Frutt-Chilbi von der Korporation Kerns in einer Medienmitteilung. Das klingt «amächelig». In den Jahren davor hatte der Anlass jeweils unter dem Namen «Fruttli-Familienfest» stattgefunden. Edith Cadena, Leiterin Marketing und Vertrieb der Frutt-Bahnen, gibt auf Nachfrage ihrer Hoffnung Ausdruck, dass heuer deutlich mehr Besucherinnen und Besucher auf die Frutt kommen werden gegenüber der letzten Ausgabe von 2021, als noch Corona-Schutzmassnahmen galten. Sie freut sich speziell auf die vielen Musikerinnen und Musiker am erstmals stattfindenden Ländlerabend. «Und die speziell anberaumten Talfahrten am späteren Abend erlauben es den Besuchenden, den Abend auf der Frutt bis zum letzten Ton ausklingen zu lassen.»

Für Unterhaltung sorgen Maultier- oder Eselreiten und diverse Chilbispiele, für Nervenkitzel und Action eine über 100 Meter lange Zipline, und das Kinderschminken wird Kinderaugen strahlen lassen. Heitere «Fruttli-Gschichtli» wird Jolanda Steiner erzählen. Auch der Bergmarkt, der neuen Ideen eine Plattform bietet und die Kantone Ob- und Nidwalden bereichert, findet auch wieder statt. An den rund 30 Marktständen des Bergmarkts können frische Spezialitäten, Handgemachtes und regionale Produkte direkt von den Produzentinnen und Produzenten gekauft werden. Dieser wird von 9.30 bis 16.30 Uhr offen sein, ebenso die diversen Verpflegungsstände aus beiden Kantonen. Auch werde es eine Verlosung attraktiver Preise geben, wie das OK mitteilt: Gewinnlose für den Kinderwettbewerb können bei der Talstation an der Kasse sowie bei der Bergstation bezogen werden. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis und mit 15 Jahre. Die Gewinnlose sind bis 13.45 Uhr ins Butterfass bei der Bühne zu werfen, die Verlosung findet alsdann um 14.15 Uhr statt.

Viel Musikalisches an der Chilbi

Schon am Vormittag wird mit dem Echo vom Arni und dem Trio Zwätschgälisi viel lüpfige traditionelle Volksmusik geboten, am Nachmittag werden stimmungsvolle Reggae- und Afrobeats von Arkuta über die Hochebene hallen, zudem ein Betruf und Trinklerklänge. Beim geselligen Ländlerabig mit Festwirtschaft ab 16.30 Uhr werden das Echo vom Arni, das Trio Zwätschgälisi und die Kernser Singbuben für Stimmung sorgen, ab 19 Uhr dann das Echo vom Arvi, das Ländlertrio H20, das Jodlercheerli Brisäblick sowie das Jodelduett Flüeler-Husistein. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.