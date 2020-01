Für die Sarner CSP sind beide Kandidaten wählbar Suzanne Kristiansen (SP) und Raphael Disler (CVP) haben sich der Mitglederversammlung präsentiert.

(ras) Die Kandidatin und der Kandidat für die Gemeinderatswahlen in Sarnen, Suzanne Kristiansen (SP) und Raphael Disler (CVP), haben sich am Mittwoch an der Mitgliederversammlung der CSP Sarnen vorgestellt. Beide hätten einen guten, engagierten Eindruck gemacht, wie die Partei per Mitteilung bekanntgibt. Im Anschluss haben die anwesenden Mitglieder befunden, dass beide für die CSP Sarnen wählbar sind.