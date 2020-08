Für den Geburtstag der Schweiz fuhr sogar die Fruttbahn nachts

Reportage

Bundespräsidentin Sommaruga ehrt an der Rütlifeier 54 Coronahelden: «Ich hätte am liebsten die ganze Schweiz eingeladen»

Coronabedingt sind an der Bundesfeier auf der Rütliwiese nur 200 Gäste zugelassen. Umso mehr rücken dadurch die Menschen in den Vordergrund, die für ihren Einsatz in der Coronazeit geehrt werden. Wir stellen zwei von ihnen vor.