Fussball Das Engelberger Fussballmärchen Mit einem klaren 4:0-Sieg über Ebikon sicherte sich am Samstag der Engelberger Sportclub den vorzeitigen Aufstieg in die 3. Liga. Es ist der Höhepunkt eines Vereins, der mit sehr wenig Kredit gestartet ist.

Der Aufstieg der ersten Mannschaft des Engelberger Sportclubs ist auch Verdienst von Ehrenpräsident Heinz Imboden (Zweiter von rechts neben Nationalrätin Monika Rüegger). Bild: Beat Christen (Engelberg, 11. Juni 2022)

Gelassen spazierte am Samstag Heinz Imboden entlang des Spielfeldrandes beim Sportplatz Wyden in Engelberg. Das Bild irritierte. Spielte doch «sein» Fussballklub das wohl wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte. Ein Punkt fehlte noch zum Aufstieg in die 3. Liga. Und ausgerechnet jetzt ist der sonst als Vulkan bekannte Ehrenpräsident die Ruhe selbst. Ob die beruhigende Wirkung von dem auf seinem Arm sitzenden und die Szenerie aufmerksam verfolgenden Grosskind kam oder ob er in diesem Augenblick die ganze Geschichte des Engelberger Sportclubs ganz für sich Revue passieren liess? Tatsache ist: Ohne die Beharrlichkeit und den unerschütterlichen Glauben von Heinz Imboden an eine Fussballszene in Engelberg hätte es am Samstag nach dem Schlusspfiff und dem 4:0-Sieg über Ebikon ein noch nie so dagewesenes Fussballfest im Klosterdorf nicht gegeben.

Hartes Pflaster für Fussball

Engelberg und Fussball – das ist eine Kombination, die eigentlich so nicht passt. Zwar gab es früher mal legendäre Grümpelturniere auf der Liegenschaft der Familie Langenstein. Und auch einen Fussballklub. Doch dieser existierte nicht lange und hinterliess beim nationalen Verband Schulden. Dies war die erste Erfahrung von Heinz Imboden Mitte der 1980er-Jahre, als er aus Nebikon nach Engelberg kommend mit ein paar Freunden «König Fussball» in seinem neuen Wohnort salonfähig machen wollte. FC Engelberg ja, wenn man die Schulden des Vorgängervereins übernimmt. Und weil der Name Carmena für ein damals legendäres Engelberger Nachtlokal Werbung machte, fiel auch dieser Namen bei den Verbandsgewaltigen durch.

Der Engelberger Sportclub war die Folge und das Bauamt erteilte die Bewilligung zur Benützung des Fussballplatzes auch nur, «weil sich dieser Verein schon bald wieder auflösen wird», so die Einschätzung des damaligen Bauamtsleiters. Spätestens als nach dem ersten Meisterschaftsspiel 1986 gleich zwei Engelberger Spieler im Spital landeten, sahen viele bereits das nahe Ende der Engelberger Fussballträume. Nur Heinz Imboden nicht. Als Präsident, Spiko-Chef und Mädchen für alles kämpfte er für seinen Traum, Fussball in Engelberg salonfähig zu machen. Dass er dabei auch mal aneckte, nahm der Fussballbesessene in Kauf.

Nur ein Andy Feer

Dem Traum der eigenen Nachwuchsförderung kam Heinz Imboden Mitte der 1990er-Jahre näher, als er mit Seppi Hainbuchner einen ebenfalls fussballverrückten Neuzuzüger fand, der von da an die Juniorenförderung an die Hand nahm. Das Ergebnis: Heute trainieren gegen 200 Kinder in den unterschiedlichen Juniorenabteilungen. Wenn am Samstag nach dem Aufstieg die Mannschaft skandierte, «es gibt nur einen Andy Feer», dann war dies der Dank an jenen Trainer, der bis auf Thomas Schleiss und Bendicht Oggier sämtliche Aufstiegsspieler im Juniorenalter trainiert hatte. Die eigene Nachwuchsförderung ist rückblickend der Schlüssel zum jüngsten Erfolg. Der ehemalige FC-Luzern-Spieler Daniel Wildeisen baute als Trainer systematische Junioren in die erste Mannschaft ein und zeigte ihnen damit fussballerische Perspektiven auf.

Freuen sich über den Aufstieg: Ehrenpräsident Heinz Imboden (Mitte) mit seinen Söhnen Sven (links) und Lars (rechts). Bild: Beat Christen (Engelberg, 11. Juni 2022)

Den Traum Imbodens, mit einer im eigenen Verein gross gewordenen Truppe aufzulaufen, erfüllte Reto Zihlmann. Der 2021 verstorbene Hergiswiler formte aus den Individualisten eine Einheit und impfte ihnen immer wieder ein, dass der Aufstieg in die 3. Liga nicht einfach das Hirngespinst von ein paar fussballverrückten Vereinsfunktionären ist, sondern das Resultat harter Arbeit. Erst recht, wenn das Einzugsgebiet für Spieler wie im Falle von Engelberg sehr beschränkt ist. Die Botschaft kam an und blieb in den Köpfen der aus Engelberger Eigengewächsen entstandenen Truppe haften.

Auch der coronabedingte Abbruch der Saison vor zwei Jahren konnte das anvisierte Ziel nicht verdrängen. Sven Imboden, Sohn des Ehrenpräsidenten und ebenso fussballvernarrt, hielt die Truppe in dieser schwierigen Zeit zusammen und so fand Oliver Schmid bei seinem Engagement als Trainer eine Mannschaft vor, die nur ein Ziel verfolgte: Aufstieg in die 3. Liga. Am Samstag wurde das Engelberger Fussballmärchen war.