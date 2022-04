Fussball Der FC Altdorf erkämpft sich einen Sieg Das Altdorfer Fanionteam musste liefern im Heimspiel gegen Rothenburg. Dies gelang den Urnern aufgrund einer solidarischen Leistung und dem nötigen Spielglück.

Überraschend stand Captain André Gnos ganz vorne in der Offensive auf dem Matchblatt und sollte etwas neuen Wind in die Offensive der Altdorfer bringen. Das funktionierte zu Beginn aber nur bedingt. Altdorf hatte Mühe, das Spiel sauber aufzubauen. Rothenburg stellte vorne zu und Altdorf wählte den langen Ball, der aber durch einen starken Wind oft in der Luft stehen blieb und viele der ersten Bälle gingen verloren. Rothenburg wirkte wacher und nach elf Minuten hatten die Luzerner auch die erste Chance. Ein Eckball landete auf der Latte und wurde dabei wahrscheinlich gar noch vom Wind entschärft.

Die Herger/Cadorna-Elf stand bei Angriffen hoch und versuchte die Offensive der Rothenburger ins Abseits laufen zu lassen. In der 13. Minute ging dieser Plan aber schief. Sturmtank Dario Hänsli konnte nach einem Prellball allein auf Kai Nicolas Stutz loslaufen. Der Offensivspieler zeigte keine Blösse und schob den Ball ein zur Führung. Die Altdorfer reagierten jedoch und versuchten nun die Offensive zu suchen. In der 20. Minute war es dann Dario Zgraggen, der sich nach einem Gewühl vor dem 16er ein Herz fasste und zum Ausgleich traf.

Nach diesem Treffer verlief die Partie eher gemächlich, in einem eher schwachen 2. Liga regional Spiel. Rothenburg versuchte anzulaufen, schaffte es aber nicht, die Altdorfer so wirklich zu stören. Und so läutete Altdorf kurz vor der Pause noch einmal die Offensive ein. Zuerst war es Markus Zurfluh, der eine gute Chance nur knapp liegen liess. In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten war es dann André Gnos, der nach einem Foul am schnellsten reagierte und mit einem wunderbaren Chipball den Freistoss schnell ausführte und Janis Manz auf die Reise schickte. Manz wurde im Strafraum zu Boden gebracht und der Schiedsrichter entschied richtigerweise auf Strafstoss. Erneut trat Aussenverteidiger Dario Zgraggen an und verwerte eiskalt zur wichtigen Führung zur Pause.

Altdorf abgeklärter als Rothenburg

In der zweiten Hälfte änderte sich die Ballbesitzquote. Nun hatte Altdorf den Wind im Rücken und damit auch den Ball. Ähnlich wie Rothenburg konnten die Urner aber nicht wirklich gefährliche Szenen herausspielen und so stand weiterhin der knappe Vorsprung. In der 60. Minute setzte sich Altdorf aber auf der rechten Seite gut fest. Mehrmals schien ein Stockfehler den Altdorfern ein Strich durch die Rechnung zu machen, doch irgendwie blieben sie immer am Ball und plötzlich kam das Spielgerät zu Routinier Philipp Zurfluh, der die Nerven behielt und an Torhüter Matter vorbei einschob. Die Vorentscheidung war somit gefallen.

Rothenburg war in dieser Phase sehr passiv und schaffte es nicht zu reagieren. So gehörte die nächste Chance Tobias Nickel, der beinahe per Direktabnahme ein Traumtor erzielte. Matter konnte den Ball gerade noch so über die Latte lenken. Nur eine Minute später sahen die Zuschauer beinahe eine Kopie der eben genannten Chance. Schmids Direktabnahme zischte aber knapp über die Querlatte. In der 75. Minute hatte Markus Zurfluh die grösste Chance, um die Entscheidung zu erzielen. Aus guter Position setzte der Urner Stürmer den Ball nur hauchdünn am Pfosten vorbei.

Rothenburg bäumte sich auch in der Schlussphase nicht mehr so richtig auf und so gehörte die letzte Aktion des Spiels den eingewechselten Youngstern von Altdorf. Zuerst legte Yannis Tresch den Ball mustergültig in den Lauf von André Bissig, dessen Flanke konnte beinahe von Noel Arnold verwertet werden. Nach 97 Minuten beendete der Schiedsrichter dann aber die Partie und besiegelte damit einen wichtigen Sieg für Altdorf im Abstiegskampf. Damit kommt Altdorf nämlich wieder auf einen Punkt an Obergeissenstein ran und könnte mit einem Sieg im Nachholspiel am Dienstag sogar vorbeziehen. Die Leistung am Samstag passte schon einmal. Diese Solidarität braucht es auch in den kommenden Wochen.