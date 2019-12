Gebürtiger Alpnacher will in den Bundesrat Felix Albert Küchler hat seine Kandidatur für die Landesregierung angemeldet. Vor allem das Klima liegt ihm am Herzen.

Felix Albert Küchler bei seiner Ansprache auf dem Bundesplatz. Bild: Stefan Maurer/PD (Bern, 2. Dezember 2019)

Wenn übermorgen Mittwoch in Bern die vereinigte Bundesversammlung zusammenkommt, dann dürfte der Puls eines Obwaldners höher schlagen. Felix Albert Küchler (66) nämlich will dann in die Landesregierung gewählt werden. Die Ambition des gebürtigen Alpnachers, der im Kanton Schwyz aufwuchs und heute im Wallis lebt, ist durchaus ernst gemeint, wie er auf Anfrage klar stellt: «Ich nehme meine Kandidatur ernst, genauso wie die Klimakrise. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen und müssen diese Verantwortung wahrnehmen.»

Zum Beginn der neuen Legislatur am vergangenen Montag hat Küchler vor dem Bundeshaus bekannt gegeben, dass er Bundesrat werden will. «Weil ich finde, dass die Schweiz sich endlich auf den Weg hin zu ‹Netto-Null-Treibhausgasemissionen› begeben muss», so der promovierte Humanmediziner. Rund zehn Personen hätten sich seine Rede auf dem Bundesplatz angehört. «Leider haben die rund 300 Einladungen an die Medien wenig gefruchtet.»

«Wir wollen ernst genommen werden»

Allzu grosse Hoffnungen auf eine Wahl machen sich Küchler und seine Mitstreiterin Jacqueline Lavanchy vom Komitee «Klima-Bundesrat» nicht: «Anhören werden uns die Fraktionen wohl nicht, wir wollen aber dennoch ernst genommen werden. Man sollte auf die Stimmen aus der Basis unseres direktdemokratischen Systems hören.» Über eine Online-Petition machen Küchler und Lavanchy auf sich aufmerksam. «Wir wollen nicht einfach «weggewischt und runtergelesen werden», so Küchler.

Tatsächlich sind die Wahlchancen von «wilden» Kandidaten sehr gering, wie Mark Stucki, Mitglied der Geschäftsleitung und Informationsbeauftragter der Parlamentsdienste, auf Anfrage sagt. «Namentlich erwähnt werden an der Wahl jeweils nur diejenigen Personen, die im Wahlgang zehn oder mehr Stimmen erhalten haben. Es kam noch nie vor, dass «wilde Kandidaten» es zur Namensnennung gebracht haben.

Viele wertvolle Erfahrungen gemacht

Ein politisches Amt hat der pensionierte Gesundheitsexperte noch keines bekleidet. Trotzdem bringe er einen Rucksack wertvoller Erfahrungen mit, betont Küchler. Er glaube daran, dass die Schweiz eine Fachperson wie ihn brauchen könne. «Weil ich viel Konkretes zum Klimaschutz beitragen kann, weil ich das notwendige Wissen habe und gut vernetzt bin.» Etwa habe er den eigenen Bio-Landwirtschaftsbetrieb im Wallis auf naturnahe Permakultur umgestellt. Ausserdem sei er Experte für Gesundheitsförderung. «Unter anderem war ich fünf Jahre Vizedirektor der Stiftung ‹Gesundheitsförderung Schweiz›, die von den Krankenversicherern getragen wird.» Er sei der Meinung, dass man alles tun müsse, um die Gesundheit zu erhalten, statt sie wiederherzustellen. «Und dann habe ich zwei humanitäre Projekte initiiert, die zum Teil vom Bund mitfinanziert wurden.» Zugutekommen im Bundesrat würde ihm auch seine Mehrsprachigkeit. «Mit Deutsch-, Französisch-, Italienisch und Englischkenntnissen kann ich durchaus ein verbindendes Element in der Landesregierung sein.»

Küchler sieht sich als überregionaler Bundesratskandidat: «Ich kandidiere für das Gotthardgebiet, die Zentralschweiz, aber auch für die Auslandschweizer», erklärt er. «Zusammengerechnet habe ich rund 20 Jahre im Ausland verbracht.»

Viel Geld lässt sich Felix Albert Küchler seine Kandidatur nicht kosten. «Wir haben praktisch null Budget. Alles beruht auf der Energie unserer Tatkraft.» Als Rentner könne er viel Zeit in dieses Unterfangen stecken. «Wir senden allen Parlamentariern in den nächsten Tagen mein selbst geschriebenes Buch ‹Klimaschutz konkret›.»

Alles in allen würden die Ausgaben bis jetzt rund 1000 Franken betragen. Das Komitee habe sich vor gerade mal vier Wochen gebildet. «Das ist zwar relativ kurzfristig, aber wenn es jetzt nicht klappt, dann vielleicht bei der nächsten Bundesratswahl.» Als Konkurrent etwa zu Grünen-Präsidentin Regula Rytz, die ebenfalls in die Landesregierung möchte, sieht sich Küchler nicht. «Unsere Petition ist offen formuliert und schliesst sogar Frau Rytz mit ein.»

Der Bundesratswahl sieht Küchler entspannt entgegen. Man werde selbstverständlich vor Ort sein und vor dem Bundeshaus Flyer verteilen und ein Klimalied singen, um auf sich aufmerksam zu machen. «Wir werden zeigen, dass wir bereit sind, uns für die Zukunft zu engagieren.»

Enkel einer Obwaldner Schriftstellerin

Die familiären Wurzeln des im Kanton Schwyz aufgewachsenen und heute im Wallis wohnhaften Bundesratskandidaten Felix Albert Küchler liegen in Alpnach. Seine Grossmutter väterlicherseits, Rosalie Küchler-Ming, war eine bekannte Heimatschriftstellerin, die sich gemäss dem Online-Lexikon Wikipedia vorwiegend mit historischen Erzählungen einen Namen gemacht hat.

Ihr Enkel Felix Albert Küchler, der nach eigenen Angaben ihr geistiges Erbe verwaltet, ist oft in ihrer Heimat zu Besuch: «Nicht zuletzt die ausserordentlich liebliche Landschaft rund um den Sarnersee zieht mich immer wieder zurück nach Obwalden.»