Gemeinde Engelberg zahlt an Sanierung der Bahnhofstrasse Die Einwohnergemeinde Engelberg beteiligt sich an der Sanierung der Bahnhofstrasse auf dem Abschnitt Dorfstrasse bis Alte Gasse. Sie will 140'000 Franken für den Bau des Abwasser-Trennsystems beisteuern.

(pd/mu) Die Strasse wird laut einer Medienmitteilung der Gemeinde von der Han’s Europa AG, der Bauherrin des neuen Hotels Palace Engelberg Titlis, auf eigene Kosten wieder instand gestellt.

Für die Gemeinde macht es Sinn, das gesetzlich vorgeschriebene Trennsystem bei Mischabwasserkanalisationen im Zuge der geplanten Bauarbeiten zu erstellen. Die Kosten betragen 140000 Franken, haben nichts mit den Bauarbeiten des Hotels zu tun und sind durch die Gemeinde zu tragen, so die Mitteilung weiter. Über den entsprechenden Kredit befindet die Talgemeinde am 7. Mai.

Belagsanierung auf der Rigidalstrasse

165'000 Franken beantragt der Gemeinderat der Talgemeinde für die Sanierung des Belags auf dem Abschnitt Spisboden bis Bränd der Rigidalstrasse.

Die Strasse, die von 1975 bis 1979 in drei Etappen für ein Lawinenverbauungs- und Aufforstungsprojekt gebaut worden war, weise nach diversen Teilsanierungen in den vergangenen Jahren unterschiedliche Zustände und Beschädigungen auf, hält der Einwohnergemeinderat in seinem Info-Bulletin fest. Daher müssten in den nächsten Jahren mehrere Abschnitte saniert werden.