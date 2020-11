Gemeinde Sachseln rechnet fürs kommende Jahr mit einem Minus Sachselns Rechnung weist für 2019 einen satten sechsstelligen Überschuss aus. Für 2021 budgetiert man vorsichtig einen Verlust.

Gemeindepräsident Peter Rohrer und Finanzchef Werner Nolte (rechts) orientieren über Rechnung, Budget und Kreditbegehren der Gemeinde Sachseln. Bild: Romano Cuonz

«Dank grosser Budgetdisziplin aller Abteilungen kann Sachseln für 2019 eine durchwegs positive Jahresrechnung vorweisen», freut sich Finanzchef Werner Nolte. In Zahlen beziffert: Statt des budgetierten Verlusts von 416'252 Franken präsentiert er dem Stimmvolk an der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November einen Ertragsüberschuss von 783'895 Franken. Berücksichtigt man noch die zusätzlichen Abschreibungen, ist die Rechnung gar um 2,1 Millionen Franken besser ausgefallen als voranschlagt. Ein wichtiger Grund dafür, so Nolte, seien rund 1,4 Millionen Franken höhere Steuereinnahmen. Insbesondere Gewinnsteuern bei juristischen Personen oder Erbschaftssteuernachträge über drei Jahre bei natürlichen Personen hätten stark zu diesem guten Resultat beigetragen.

Positives gibt es auch von der Investitionsrechnung zu berichten: Beim Schulhausneubau Türli lagen die Ausgaben rund 630'000 Franken unter dem budgetierten Betrag. Die Erneuerung der Wärmeverbund-Heizzentrale hingegen generierte Mehrausgaben von 45'000 Franken. Alles in allem stehe Sachseln gut da, sagt Nolte. Die Nettoverschuldung pro Einwohner/Einwohnerin etwa sei mit 751 Franken eher gering, der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 60 Prozent.

Obwohl man nach ersten vorsichtigen Schätzungen auch in der Rechnung des laufenden Jahres wiederum mit einem Gewinn in ähnlicher Höhe rechnet, bleibt der Gemeinderat beim Budget für 2021 äusserst vorsichtig. Nolte dazu: «Unter Einberechnung aller Unsicherheitsfaktoren rechnen wir mit 877'093 Franken Aufwandüberschuss.» Dies, obwohl sich alle Abteilungen punkto Ausgaben um Zurückhaltung bemüht hätten. Gründe für die höheren Ausgaben sind unter anderem das zweite Kindergartenjahr, ansteigende Lehrerlöhne und vermehrte Leistungen der Gemeinde im Sozialwesen. «Noch gar nicht abschätzen können wir, was wegen Corona auf uns zukommt», sagt Nolte. Es zeichne sich ab, dass der Kanton einen Teil der Kosten, die durch die Krise entstehen, an die Gemeinden weitergeben wolle. Bei der Investitionsberechnung stechen vor allem zwei Beträge ins Auge: 5,025 Millionen für die Bildung und 2,602 Millionen Franken für Umweltschutz und Raumordnung.

Keine umstrittenen Geschäfte

«Im Weiteren werden wir den Versammelten auch Kreditbegehren von alles in allem etwas mehr als einer Million vorlegen», sagt Gemeindepräsident Peter Rohrer. Widerstand erwartet er eigentlich gegen keines der vier Geschäfte.

Dringend nötig wird die Sanierung der in ihrer Funktion erheblich eingeschränkten Kanalisationsleitung bei der Wohnüberbauung Wissibach. «Nach sorgfältigen Variantenstudien schlagen wir den Bau eines Pumpschachts und die Kanalisierung mittels einer Schmutzwasserleitung für insgesamt 335'000 Franken vor», sagt Rohrer.

280'000 Franken soll im Schulhaus Mattli der Umbau der Schulküche in Räume für die Musikschule kosten. Die bisherige Schulküche wird ins Erdgeschoss des Schulhauses Arni verlegt. Damit, so Rohrer, entstehe ein zentrales Musikzentrum mit kurzen Wegen zu weiteren Räumlichkeiten der Musikschule im Schulhaus Stuckli.

238'000 Franken für Hallenbad

Im Zuge des Schulhausneubaus werden zwei der bisher im Gemeindehaus untergebrachten Kindergärten ins Obergeschoss des Schulhauses Arni verlegt. Die frei werdenden Räume im Gemeindehaus sollen fürs Rektorat und für die Gemeindeverwaltung genutzt werden. Der nötige Umbau soll 180'000 Franken kosten.

Weitere 238'000 Franken wird Sachseln als Investitionsbeitrag an die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades Obwalden entrichten. Dazu kommen jährliche Betriebsbeiträge von jeweils 15'800 Franken. Peter Rohrer dazu: «Auch unsere Schülerinnen und Schüler benutzen das Kernser Hallenbad regelmässig für den Schwimmunterricht.» Sowohl die Beiträge an die Erweiterung als auch an die Betriebskosten seien nach einem gemeinsam verhandelten Schlüssel auf sechs Gemeinden des Sarneraatals aufgeteilt worden.

In die Rechnungsprüfungskommission müssen zwei Mitglieder und der Präsident neu gewählt werden.