Gemeindeversammlung CVP/Mitte Giswil stimmt dem Kredit für Schulhaus-Erweiterung zu An der Giswiler Gemeindeversammlung wird über einen Kredit in der Höhe von 3,6 Millionen abgestimmt: Die CVP/Mitte Giswil setzt sich für das Projekt zur Schulhauserweiterung ein.

Der Vorstand der CVP/Mitte Giswil hat in einer Medienmitteilung seine Empfehlungen zu den Traktanden der Gemeindeversammlung vom 24. November bekanntgegeben. Die Ortspartei empfiehlt, alle Punkte gutzuheissen. «Der Kredit für die Erweiterung des Schulhauses 1968 in der Höhe von 3,6 Millionen Franken liegt der CVP/Mitte besonders am Herzen», schreibt die Partei in ihrer Medienmitteilung weiter.

Darüber hinaus greift die CVP/Mitte die Informationsveranstaltung von Ende Oktober auf. Demnach erfordere der Unterricht mit integrativer Schulungsform Anpassungen bei den Klassengrössen und den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. Neben den Klassenzimmern brauche es Gruppenräume, um mit Kleingruppen in verschiedenen Zusammensetzungen zu lehren und lernen.

Künftig könnte es drei Klassen geben

Die Ortspartei ist sich sicher, dass die grosse Bautätigkeit der vergangenen Zeit künftig höhere Schülerzahlen zur Folge habe. Es sei davon auszugehen, dass auf allen Schulstufen eine «Dreizügigkeit der Klassen», also drei Klassen pro Schulstufe, notwendig sein wird. Für die Oberstufe wäre dies im Schulhaus 1968 laut CVP/Mitte ohne Erweiterung nicht umsetzbar.

Die Ortspartei betont, sie setze sich für eine «zeitgemässe und kostenmässig tragbare Bildung» ein. Das vorliegende Projekt erfülle diese Punkte. Und: «In Giswil sollen im Bereich Bildung gleiche Rahmenbedingungen wie in anderen Obwaldner Gemeinden möglich sein.» (zgc)