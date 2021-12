Gemeindeversammlung Gemeinde Kerns kauft das «Stumpälädeli» Die Gemeindeversammlung Kerns genehmigt das Budget 2022 und einen Liegenschaftskauf.

Das Kernser «Stumpälädeli», ein altes, kleines, aber trotzdem markantes Haus mitten im Dorfzentrum, geht ins Eigentum der Einwohnergemeinde über. Rund 100 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am Dienstagabend dem Gemeinderat ohne Gegenantrag die Vollmacht erteilt, die Liegenschaft mit einer Fläche von 165 Quadratmetern von einer Erbengemeinschaft zum Preis von 360‘000 Franken zu kaufen.

Das Haus an der Dorfstrasse 7 wird ab Mai 2022 nicht mehr bewohnt sein. «Das 1880 erstellte und 1947 umgebaute Haus ist laut der kantonalen Denkmalpflegekommission nicht schützenswert und könnte beim Vorliegen eines bewilligten Projektes zurückgebaut werden», erklärte Gemeinderat Stefan Flück an der Versammlung. Möglich wären auf dem Grundstück die Schaffung von Sitzgelegenheiten, kleine Grünflächen sowie eine optimalere Anordnung der Parkplätze mitten im Dorfkern. Bis ein Projekt so weit sei, könnte eine Zwischennutzung möglich sein.

Die Liegenschaft Dorfstrasse 7 in Kerns, das «Stumpälädäli», ist derzeit nicht mehr bewohnt. Mit dem Kauf könnten die Platzverhältnisse im Dorfkern verbessert werden. Bild: Robert Hess (Kerns, 2. November 2021)

Budget mit Ertragsüberschuss

Diskussionslos und ohne Gegenantrag wurde das von Finanzchefin Monika Ettlin präsentierte Budget 2022 genehmigt. Bei einem Gesamtertrag von 25,69 Millionen Franken und einem Gesamtaufwand von 24,65 Millionen Franken ist ein Ertragsüberschuss von 1,04 Millionen Franken budgetiert. In diesem Ergebnis ist bereits eine weitere Rücklage von einer Million Franken für das Schulprojekt «Chärns Plus» enthalten.

Auf der Ertragsseite sind die Steuereinnahmen mit rund 16,7 Millionen Franken um rund 1,2 Millionen höher als im Budget 2021 berechnet. Die befürchteten negativen Folgen durch Corona hätten sich bisher nur unwesentlich auf den Steuerertrag ausgewirkt, heisst es in der Botschaft des Gemeinderates. «Somit wird ebenfalls mit stabilen Ausgleichszahlungen aus dem innerkantonalen Finanzausgleich gerechnet.» Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für die Bildung inklusive Schulliegenschaften mit gut zwölf Millionen Franken der grösste Posten.

Hohe Nettoinvestitionen

Bei Bruttoinvestitionen von 9,7 Millionen Franken betragen die budgetierten Nettoinvestitionen 8,6 Millionen Franken. Dazu gehören als grösste Posten die Hochbauvorhaben bei den Schulliegenschaften mit 3,6 Millionen, der Werkhof mit 1,3 Millionen sowie der Entsorgungshof ebenfalls mit 1,3 Millionen Franken. Zusätzlich wird der bereits bewilligte Investitionsbeitrag an die Hallenbad Obwalden AG mit 1,37 Millionen Franken ausgelöst.

Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde Kerns betrug laut Botschaft des Gemeinderates per 31. Dezember 2020 14,54 Millionen Franken. Dies entspricht einem damaligen Pro-Kopf-Vermögen von 2‘298 Franken. Der Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2021 von rund 7 Millionen Franken und im Budget 2022 mit 5,8 Millionen Franken vermindert das Pro-Kopf-Vermögen per Ende 2022 voraussichtlich auf rund 249 Franken.

Finanzchefin Monika Ettlin legte der Versammlung den Finanzplan 2023 bis 2028 zur Kenntnisnahme vor. Das geschätzte Investitionsvolumen für die verschiedenen Projekte beträgt 33,4 Millionen Franken.

Als letztes Traktandum unterbreitete Gemeindepräsident Beat von Deschwanden das Einbürgerungsgesuch einer Staatsangehörigen aus Deutschland. Die Zusicherung erfolgte diskussionslos.

Infos über «Sozialwesen 2020+»

Zu Beginn der Versammlung hatte Gemeinderat Pius Hofer umfassend über die Urnen-Abstimmung vom 13. Februar 2022 über den Beitritt der Gemeinde zum Zweckverband Sozialwesen 2020+ informiert. Die Zusammenlegung der Sozialdienste «ist für die Obwaldner Gemeinderäte ein Akt der Weitsichtigkeit und der Solidarität», sagte Pius Hofer.