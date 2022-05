Gemeindeversammlung Kerns bewegt sich auf Erfolgskurs An der Frühlingsgemeindeversammlung der Einwohnergemeinde und der Korporation Kerns genehmigen die Stimmberechtigten die Jahresrechnungen 2021.

Die Kernser Betagtensiedlung Huwel, an deren 3. Ausbauetappe die Einwohnergemeinde Kerns 2021 ein Darlehen von vier Millionen Franken gewährt hat. Bild: Robert Hess (Kerns, 10. Mai 2022)

Die Einweihung der 3. Ausbauetappe der Betagtensiedlung Huwel, die ausgezeichnete Organisation des Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfestes sowie die Präsentation von erfreulichen Abschlüssen der Jahresrechnungen 2021 der Einwohnergemeinde und der Korporation waren «Kernser Höhepunkte» in den vergangenen drei Wochen. Mit der Schulraumerweiterung, dem Aus- und Neubau des Entsorgungs- und Werkhofs sowie der Einführung des Geschäftsführermodells im Gemeinderat, stehen in nächster Zeit weitere bedeutende Entscheide und Projekte an. Erfreulich war am Dienstagabend, nach der Lockerung der Schutzmassnahmen, auch die Rückkehr der Gemeindeversammlung von der Dossenhalle ins kleinere «Stammlokal» Singsaal. Auch der traditionelle Apéro nach der Versammlung konnte wieder genossen werden. Einzig der Aufmarsch der Stimmberechtigten war mit gut 50 Personen nur «mittelprächtig», wie ein Stimmbürger bemerkte.

Alle Geschäfte einstimmig

Eröffnet wurde die Geschäftsliste mit zwei Wahlgeschäften. Einstimmig und mit Beifall bestätigte die Versammlung Beat von Deschwanden als Gemeindepräsident sowie Diana Zumstein-Odermatt als Vizepräsidentin, je für die Amtsdauer 2022/23.

Diskussionslos und ohne Gegenantrag wurde die von Finanzchefin Monika Ettlin-Kellenberger präsentierte Rechnung 2021 genehmigt. Die Jahresrechnung schliesst – nach einer zusätzlichen Rücklage für die geplante Schulraumerweiterung in der Höhe von drei Millionen Franken – mit einem Gesamtergebnis von 214‘000 Franken ab. Die Nettoinvestitionen betragen rund 7,3 Millionen Franken. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 1930 Franken (Vorjahr 2300 Franken). Der Steuerertrag von 17,3 Millionen Franken ist um 1,9 Millionen höher als budgetiert (siehe Ausgabe vom 20. April).

Sieben Personen eingebürgert

Im Weiteren sicherte die Gemeindeversammlung mit Beifall einer dreiköpfigen Familie aus Rumänien, zwei deutschen Staatsangehörigen sowie einem belgischen Ehepaar das Gemeindebürgerrecht zu.

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden informierte Gemeinderat Elmar Stocker umfassend über des Projekt Ausbau und Neubau Entsorgungs- und Werkhof. Am 26. Juni 2022 soll über einen Kredit von 4,91 Millionen Franken abgestimmt werden. Baubeginn dürfte erst im ersten Halbjahr 2023 sein.

Geschäft der Korporation

Einziges Traktandum der anschliessenden Korporationsversammlung war die Genehmigung der Jahresrechnungen 2021. Korporationspräsident Markus Ettlin orientierte die Versammlung umfassend über die Ergebnisse in den einzelnen Geschäftszweigen wie Sportbahnen, Kleinkraftwerk oder Forstbetrieb (Ausgabe vom 21. April). Die konsolidierte Erfolgsrechnung 2021 ergab einen Jahresgewinn von 1,67 Millionen Franken (Vorjahr 505‘000 Franken). Das Eigenkapital beträgt rund 32 Millionen Franken.

Die konsolidierte Erfolgsrechnung der Alpgenossenschaft Kerns a.d.st. Brücke (Alpenverwaltung und Wasserversorgung Melchsee-Frutt) weist einen Jahresgewinn von rund 11‘300 Franken auf. Die Rechnungen 2021 wurden diskussionslos und ohne Gegenanträge genehmigt. Korporationspräsident Markus Ettlin informierte kurz über das 2021 lancierte Projekt Personal- und Ferienhaus Dryyerli, Melchsee-Frutt. Aufgrund einer Einsprache sei kaum vor einem Baubeginn im Frühsommer 2023 zu rechnen, so Ettlin.