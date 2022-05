Gemeindeversammlung Lungern präsentiert erfreuliches Rechnungsergebnis Die Einwohnergemeinde Lungern budgetierte für 2021 einen Verlust, die Rechnung weist aber einen satten Gewinn aus

Die Gemeindeversammlung Lungern vom Donnerstag, 19. Mai, kann eine erfreuliche Jahresrechnung 2021 genehmigen. Die Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtertrag von rund 11,8 Millionen Franken und einem Gesamtaufwand von rund 11,6 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 234’527 Franken aus. Budgetiert war ein Jahresverlust von 144’000 Franken.

Blick auf Lungern. Bild: Robert Hess (11. November 2021)

Im Kommentar zur Rechnung schreibt der Gemeinderat, dass «das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit mit einem Ertragsüberschuss von 1,1 Millionen Franken sehr deutlich über dem Budget mit rund 600’000 Franken liegt». Die positive Abweichung vom Budget sei einerseits mit den um 6,4 Prozent tieferen betrieblichen Aufwendungen in fast allen Kostengruppen begründet. Andererseits seien die betrieblichen Erträge um 10,3 Prozent höher als erwartet. So übersteigt der Steuerertrag von rund 7,76 Millionen Franken das Budget um 10,2 Prozent. «Trotz grossen Problemen in Einzelfällen», so heisst es im Kommentar des Gemeinderates, «sei die Gesamtwirtschaft durch die Coronakrise weniger stark als befürchtet geschädigt worden. Auf dem Niveau des Vorjahres liegt mit rund 1,2 Millionen Franken der Finanz- und Lastenausgleich.

1,5 Millionen sollen in die finanzpolitische Reserve

Im Rahmen der Gewinnverwendung hat der Gemeinderat beschlossen, den finanzpolitischen Reserven eine erneute Einlage in der Höhe von 1,5 Millionen Franken zuzuweisen. Im Weiteren sollen auf den Anlagen des Verwaltungsvermögens im Seepark und dem Friedhof «im Hinblick auf künftige Entwicklungen» Sonderabschreibungen in der Höhe von 131’000 Franken vorgenommen werden. Das Finanzvermögen stieg innert Jahresfrist um rund 1,2 Millionen Franken auf rund 10,8 Millionen. Dar frei verfügbare Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2021 rund 9,7 Millionen Franken.

Die Netto-Schulden pro Einwohner betragen 3217 Franken (Vorjahr 2400 Franken). Der Selbstfinanzierungsgrad 2021 liegt bei 250 Prozent.

GEP als grösstes Projekt

Die Investitionsrechnung 2021 schliesst mit 991’000 Franken ab. Budgetiert waren 1.37 Millionen Franken. Den grössten Anteil hatte das Langzeitprojekt GEP (Generelle Entwässerungsplanung). Gestartet wurde 2021 auch das Projekt Sanierung/Neubau-MZG/Kamp.