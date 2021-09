Generalversammlung Segelfluggruppe Obwalden kann auf knapp 25'000 Flugstunden zurückblicken Einstimmig wurden die Vorstandsmitglieder Peter Steinmann als Obmann sowie Bauleiter Thomas Schlaubitz und Beisitzer Guido Müller für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.

Nicht nur beim Bau- und Flugbetrieb der Segelfluggruppe Obwalden (SGOW) hinterliess die Pandemie im Vereinsjahr 2020 ihre Spuren. Auch die ordentliche Generalversammlung musste vom traditionellen März-Termin auf den vergangenen Samstag verschoben werden. Die 36 im Restaurant Adler anwesenden Stimmberechtigten genehmigten das Protokoll der GV 2020 sowie alle Jahresberichte einstimmig.

Der Sarner Pilot Guido Müller mit Passagier über dem Glacier-de-la-Plaine-Morte. Bild: PD/Guido Müller

Ebenfalls einstimmig wurden die Vorstandsmitglieder Peter Steinmann als Obmann sowie Bauleiter Thomas Schlaubitz und Beisitzer Guido Müller für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Cheffluglehrer Thomas Bächler wurde bis Ende 2021 wiedergewählt, dann wird er nach jahrelanger erfolgreicher Tätigkeit kürzertreten. Die Segelfluggruppe Obwalden besteht derzeit aus 28 fliegenden Aktivmitgliedern und 25 Altaktivmitgliedern sowie 18 Ehren- und Freimitgliedern.

Flugplatz raumplanerisch gesichert

Obmann Peter Steinmann erwähnte in seinem Jahresbericht auch den Stand der Dinge zum Thema Flugplatz Kägiswil. Erfreulich sei, dass im Herbst 2020 endlich der SIL-Eintrag (Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt) vom Bundesrat genehmigt wurde (wir berichteten). «Damit ist der Flugplatz Kägiswil raumplanerisch gesichert», sagte Steinmann weiter. Es stehe nun die Genehmigung des Betriebsreglements bevor, zu dem auch die Bevölkerung das Einspracherecht habe.

Als Vertreter der Flugplatzgenossenschaft Obwalden, welche den Flugplatz vom Kanton gemietet hat, informierte Flugfeldchef Jost Vogler über künftige Rahmenbedingungen, die zum Teil in der Öffentlichkeit aus den Beratungen im Kantonsrat bekannt sind. So soll die bestehende Piste um 60 bis 90 Meter gekürzt und die Pistenbreite von 40 auf 22 Meter reduziert werden. Damit sollen rund 1,4 Hektaren rekultiviert werden. Die Informationen wurden an der GV diskutiert, Beschlüsse dazu wurden aber keine gefasst.

474 Starts absolviert

Auch Statistisches war Inhalt der Versammlung. Die Mitglieder der Segelfluggruppe Obwalden haben 2020 an 64 Flugtagen mit 28 Piloten total 474 Starts durchgeführt und 24‘544 Flugstunden absolviert. Der längste Streckenflug gelang Cheffluglehrer Thomas Bächler am 31. Juli 2020 mit 617 Kilometern zwischen Courmayeur und dem Julierpass. Die grösste Überhöhung schaffte Obmann Peter Steinmann mit 2240 Metern.