Wahlen Obwalden Kandidatinnen und Kandidaten sind in den Gemeinden präsent Die Parteien im Kanton Obwalden sind aufgrund der Coronapandemie vorsichtig bei grösseren Anlässen. Viele Begegnungen finden draussen statt.

Der Wahlkampf für die Wahlen des Regierungsrats und des Kantonsrats sind in vollem Gange. Die Parteien gestalten ihren Wahlkampf unterschiedlich. Das hat seinen Grund abgesehen von der Coronapandemie auch bei den Ressourcen. Wir haben uns umgehört.

Wahlplakate säumen vielerorts den Strassenrand, wie hier in Sarnen ... Bild: Urs Hanhart (14. Februar 2022)

Es brauche etwas mehr Flexibilität im Wahlkampf, sagt Bruno von Rotz, Präsident der CVP Obwalden – Die Mitte. So hatte die Partei ihren Frühjahrsparteitag im Januar nicht wie geplant im grösseren Rahmen, sondern per Zoom abgehalten. Der Anlass war gleichzeitig auch der Startschuss für den Wahlkampf für den Kantons- und Regierungsrat. Von Grossanlässen in Innenräumen wolle man nach wie vor aus Sicherheitsgründen absehen. Die Anlässe wie zum Beispiel «Cornelia und Christoph on Tour» in allen Gemeinden und im Gespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten in sämtlichen Gemeinden fänden ausschliesslich draussen statt. «Neben der Kampagne in den Printmedien setzten wir vermehrt auf die Social-Media-Kanäle», so von Rotz.

Grünliberale setzen auf Social Media

Zu grossen Teilen auf soziale Medien setzen die Grünliberalen. «Wir sind auf Instagram, Linked-in oder Facebook unterwegs», sagt Co-Präsident Patrick Matter. Das eher schmale Budget der Partei lasse nicht so viel Präsenz in den Printmedien zu, sagt er. Weiter setzt die Partei am 19. Februar auf einen Kennenlern-Tag. «In Kerns, Alpnach und Sarnen werden unsere Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort sein.» Von grossen Wahlbudgets halte er ohnehin nicht so viel, meint Matter. Viel ausschlaggebender sei es, die richtigen Leute aufzustellen und sich die richtigen Themen auf die Fahne zu schreiben.

... oder in Sachseln. Bild: Urs Hanhart (14. Februar 2022)

CSP macht dezenten Wahlkampf

Keinen direkten Einfluss auf den Wahlkampf seiner Partei ortet CSP-Präsident Hanspeter Scheuber. Innerhalb der CSP habe ohnehin ein dezenter Wahlkampf Tradition. Grosse Anlässe seien nicht geplant. Etwas ausgebaut habe man Social-Media-Kanäle, um so auch jüngere Wählerschichten zu erreichen. Die einzelnen Kandidaten sein auch angehalten, persönlich für sich Werbung zu machen, in dem sie Leuten, die sie kennen, eine Wahlkarte oder Flyer schickten.

Für die FDP sei wichtig, sich immer an die jeweils geltenden Regeln in Sachen Pandemie zu halten, sagt Co-Präsident Roland Kurz. «In den Gemeinden präsentieren wir uns mehrheitlich draussen.» So suche man den persönlichen Kontakt zur Wählerschaft.

Wahlkampf lebt von persönlichen Kontakten

«Wir probieren trotz der Einschränkungen durch die Coronapandemie präsent zu sein», sagt SP-Präsident Benjamin Kurmann. Seine Partei lebe im Wahlkampf von persönlichen Kontakten: «Politik funktioniert nur über zwischenmenschliche Beziehungen.» Man setze wie in der Vergangenheit auch auf bewährte Instrumente wie Versände oder E-Mails. Die sozialen Medien seien bei der SP erst im Aufbau begriffen. «Wenn man das gut machen will, braucht das Zeit», ist Kurmann überzeugt.

Von der Pandemie-Situation seien alle gleich betroffen, sagt Monika Rüegger, Präsidentin der SVP Obwalden. Auch für sie sind persönliche Kontakte im Wahlkampf entscheidend. «Wir geben Gas und alle Kandidatinnen und Kandidaten engagieren sich, um sich bekannt zu machen», hält sie fest. Schön sei gewesen, den Startschuss zum Wahlkampf mit einer physischen Veranstaltung in Sarnen zu machen.