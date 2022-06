Geschäftsführermodell Kerns sucht einen neuen Gemeindeschreiber Mit der neuen Gemeindeorganisation wird der jetzige Gemeindeschreiber am 1. Januar 2023 Geschäftsführer.

Das Gemeindehaus in Kerns. Bild: Pius Amrein (28. März 2019)

Nach Sarnen, Engelberg und Lungern stellt auch Kerns auf das Geschäftsführermodell um. Ab 1. Januar nächsten Jahres wird neu ein Geschäftsführer – in der Person des heutigen Gemeindeschreibers Roland Bösch – die Gemeindeverwaltung leiten, mit weitreichenden Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen. Zusammen mit den vier Bereichsleitern Bau/Infrastruktur, Bildung, Finanzen und Gemeindekanzlei bildetet der Geschäftsführer die Geschäftsleitung, die sich um die Alltags- und Routinegeschäfte der Gemeinde kümmert.

Die Gemeinde sucht nun daher einen neuen Gemeindeschreiber oder eine neue Gemeindeschreiberin, der oder die in der neuen Funktion unter anderem administrative Arbeiten des Gemeinderates erledigt, Ratssitzungen protokolliert und vorbereitet, Gemeinderat und Verwaltung in juristischen Fragen berät und Wahlen und Abstimmungen durchführt. Weil es in der neuen Organisation keinen Leiter Einwohnerkontrolle mehr braucht – der aktuelle Stelleninhaber verlässt die Gemeinde per Ende Juni –, erhöhen sich die Stellenprozente gemäss Roland Bösch gesamthaft nur um 30 Prozent. Das Kernser Stimmvolk hat das neue Geschäftsführermodell am 15. Mai mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 60,7 Prozent gutgeheissen.