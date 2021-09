Gesundheit Giswiler wird neuer Spitalrat des Kantonsspitals Obwalden Der Regierungsrat hat Franz Eberli als neuen Spitalrat des Kantonsspitals Obwalden gewählt. Der 65-Jährige ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Stadtspital Waid und Triemli in Zürich.

Der neue Spitalrat des Kantonsspital Obwalden, Franz Eberli. Bild: PD

Der Regierungsrat Obwalden hat Franz Eberli als neues Mitglied des Spitalrats des Kantonsspitals Obwalden gewählt. Der Arzt ersetzt dabei den per Juni 2021 vorzeitig zurückgetretenen Gabriel Schär. Eberli übernimmt so die restliche Amtsdauer bis 2022. Der 65-Jährige ist in Giswil aufgewachsen und wohnt in Uitikon Waldegg, Zürich. Seit 14 Jahren ist er Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Stadtspital Waid und Triemli in Zürich, wie der Regierungsrat mitteilt. Das Wahlgremium des Spitalrats ist der Regierungsrat. Die Gesamterneuerungswahlen des Spitalrats für die Amtsdauer 2022 bis 2026 stehen im kommenden Frühjahr an.

«Als unternehmerisch denkender Arzt hat Franz Eberli wiederholt bewiesen, dass sich seine Klinik in einem hart umkämpften Markt mit viel örtlicher Konkurrenz behaupten kann. Wir sind überzeugt, dass er das Kantonsspital Obwalden mit seiner Fachkompetenz und Erfahrung in strategischen Bereichen weiterbringe kann», wird Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser zitiert. Weiter bedankt sich die Vorsteherin des Finanzdepartements im Namen des Regierungsrats bei Gabriel Schär für sein neunjähriges Engagement und den kompetenten Einsatz im Dienste des Kantons. (sok)