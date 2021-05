Gesundheit Höhere Abgeltungen für die Spitex Nidwalden – wegen mehr Kurzeinsätzen Der Kanton Nidwalden hat mit der Spitex Nidwalden eine neue Leistungsvereinbarung bis Ende 2023 abgeschlossen. Darin wird der Trend zu mehreren Pflege-Kurzeinsätzen pro Klient und Tag besser berücksichtigt.

(sok) Der Kanton Nidwalden hat mit der Spitex Nidwalden in einer neuen Leistungsvereinbarung, die bis Ende 2023 gilt, leicht steigende Abgeltungen für die Sicherstellung der Grundversorgung ausgehandelt, wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei heisst. Diese wurde kürzlich unterzeichnet. Während die Gesamtsumme zuletzt 1,195 Millionen Franken betrug, wächst der Betrag im laufenden Jahr auf 1,28 Millionen und in den kommenden beiden Jahren auf 1,315 Millionen respektive 1,325 Millionen Franken.

Grund für die Anpassung ist die gestiegene Anzahl an Kurzeinsätzen. Gemäss der Statistik 2019 machten diese beinahe 50 Prozent aller Einsätze der Spitex aus. Es konnte jedoch nur ein Bruchteil an den Kanton verrechnet werden, weil bisher pro Tag nur ein Kurzeinsatz pro Klientin oder Klient in Rechnung gestellt werden kann, obschon davon teils mehrere pro Tag geleistet werden.

«Um frühe Spitalbehandlungen zu vermeiden und der älteren Bevölkerung zu einem langen, selbstbestimmten Leben in der eigenen Wohnung zu verhelfen, ist es wichtig, dass das Angebot der Spitex aufrechterhalten wird und diese für ihre Leistungen auch angemessen entschädigt wird», wird Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger in der Mitteilung zitiert.