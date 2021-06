Kantonsrat Obwalden Gesundheitsgesetz ist unbestritten Das Gesundheitsgesetz von 2015 wird angepasst. Dennoch: politisch relevante Änderungen wird es erst im Nachgang zur derzeit entstehenden Strategie zur Spitalversorgung geben.

Das Gesundheitsgesetz von 2015 wird an die Entwicklungen im Gesundheitswesen angepasst. Der Nachtrag wurde vom Kantonsrat einstimmig mit 51 Stimmen angenommen. Gegenüber der ersten Lesung hatte es keine neuen Anträge mehr gegeben. Damit bleibt auch der Leistungskatalog des Kantonsspitals im Gesetz, den die SP mit Unterstützung der SVP in der ersten Lesung noch kippen wollte.

Die Mehrheit des Rates will aber zuerst die Versorgungsstrategie im Akutbereich abwarten, die momentan noch in Arbeit ist. Bei den Anpassungen handelt es sich unter dem Strich um eine «sanfte Renovation». Politisch relevante Änderungen sind erst im Nachgang zur derzeit entstehenden Versorgungsstrategie in der Spitalversorgung vorgesehen. (unp)