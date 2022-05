Gesundheitswesen Obwaldner Regierung wählt den Spitalrat für die kommenden vier Jahre Urs Keiser, Sarnen, und Michael Gengenbacher, Riehen, nehmen neu Einsitz in dem Gremium.

Der Spitalrat ist der Verwaltungsrat des Kantonsspitals Obwalden (KSOW) und legt die unternehmerischen Ziele im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und finanziellen Mittel fest. Mit dem sich rasch wandelnden strategischen Umfeld in der schweizerischen Spitallandschaft hätten sich auch die Anforderungen an den Spitalrat verändert, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Seit Beginn der laufenden Amtsdauer 2018 bis 2022 seien die Grundlagen gelegt worden, um den Spitalrat für die anstehenden Herausforderungen im Gesundheitsbereich erfolgversprechend zu positionieren. Auch in Anlehnung an eine parlamentarische Anmerkung des Kantonsrats im Jahr 2019 habe der Regierungsrat im Jahr 2020 ein neues Anforderungsprofil für die Mitglieder erlassen. Nachdem bereits 2021 mit der Ersatzwahl von zwei neuen Mitgliedern aus dem Gesundheitsbereich eine Erweiterung der Kompetenzen stattgefunden habe, habe der Regierungsrat nun im Vorfeld der neuen Amtszeit 2022 bis 2026 eine weitere Überprüfung der Zusammensetzung vorgenommen. so die Mitteilung weiter.

Die bisherigen Mitglieder Thomas Straubhaar, Bruno Krummenacher, Dr. med. Bruno Dillier, Yvonne Hubeli und Prof. Dr. Franz Eberli wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. Als neue Mitglieder hat der Regierungsrat Urs Keiser, Physiotherapeut, Sarnen, und Dr. med. Michael Gengenbacher, Riehen, in den Spitalrat gewählt.

Neue Mitglieder mit grosser Erfahrung

Durch seine jahrelange Tätigkeit als selbstständiger Physiotherapeut in Sarnen sei Urs Keiser medizinisch sehr gut vernetzt und kenne sowohl die Themen der Hausärzte, als auch des Kantonsspitals Obwalden aus seiner täglichen Arbeit. Darüber hinaus verfüge er über jahrelange Erfahrungen als Co-Präsident von Physio Zentralschweiz sowie als Präsident und Mitglied der Spitalkommission des Kantonsrats, dem er bis Mitte 2019 angehört hatte.

Michael Gengenbacher habe jahrelange Erfahrungen als ärztlicher Direktor und Chefarzt, hält die Regierung fest. Zurzeit arbeite er in der Zurzach Care in der Unternehmensleitung als ärztlicher Direktor und Chefarzt. Der neue Spitalrat sei mit seinen Schwerpunkten sowohl in der Inneren Medizin als auch in der Unternehmensführung gut aufgestellt, um sich mit dem Kantonsspital den zukünftigen Herausforderungen zu stellen.

Olivier Gerber wird Beisitzer ohne Stimmrecht

Neu wird auch der Leiter des Gesundheitsamts, Olivier Gerber, als Beisitzer ohne Stimmrecht in den Spitalrat gewählt. Damit wird dem Bedarf an Kommunikation und gegenseitigem Informationsaustausch zwischen dem Kanton und dem Spitalrat besonders Rechnung getragen.

Bei den beiden scheidenden Spitalratsmitgliedern Mark-Anton Reinhard und Ruedi Hinter bedankt sich der Regierungsrat für ihren grossen Einsatz im Dienste des Kantons Obwalden. (pd/mu)