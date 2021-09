Giswil An der Viehauktion haben die verkauften Tiere leicht tiefere Preise im Vorjahr erzielt An der Viehauktion in Giswil haben über 40 Tiere den Besitzer gewechselt.

Viehzüchter Samuel Jakober mit «Geburtstagsrind» Bianka. Bild: Richard Greuter (Giswil, 3. September 2021)

Bereits am frühen Freitagmorgen ist die Sonne über dem Arvi-Gebiet aufgestiegen und bescherte der 30. Obwaldner Zucht- und Nutzviehauktion in Giswil ein angenehmes Spätsommerwetter. Erfreulich war nebst dem Wetter aber auch der Verlauf der Auktion, die zum Beispiel im Fall von Bianka ertragreich ausfiel. Das Rind, das mit der Nummer 28 in der Reihe stand, wurde am just Auktionstag drei Jahre alt. Samuel Jakober verpasste seinem Lieblingstier noch den letzten Schliff, sodass sich Bianka quasi im «Sonntagsgewand» präsentieren konnte. Angesprochen auf den Geburtstag meinte der erst 17-jährige Viehzüchter, dass dieser Umstand den Preis des Tiers ja vielleicht erhöhen könnte. Und tatsächlich: Das «Geburtstagsrind» fand für den stolzen Preis von 4050 Franken einen neuen Besitzer. Nur gerade drei Tiere erzielten höhere Preise.

Jakober absolviert derzeit die Berufslehre als Landwirt und beabsichtigt, einmal den Betrieb seiner Eltern in Ramersberg zu übernehmen. Doch schon jetzt ist seine Freude an der Viehzucht spürbar.

Tolles Wetter und eine gute Auffuhr von Rindern und Kühen prägten die 30. Obwaldner Zucht- und Nutzviehauktion. Bild: Richard Greuter (Giswil, 3. September 2021)

Händler interessieren sich für Bergvieh

Von den 46 aufgeführten Rindern und Kühen fanden 44 einen neuen Besitzer. Nur gerade zwei blieben zurück, weil deren Verkäufer grössere Preisvorstellungen hatten als die potenziellen Käufer. Die Obwaldner Viehzucht steht mit diesem Erfolg gut da. Denn aufgrund der gegenwärtig guten Schlachtviehpreise gelangen weniger Tiere an die Auktionen. «Der Markt ist ausgetrocknet», sagte Gantrufer Bruno Furrer. Zahlreiche Tiere würden ab Stall verkauft. «Im Vergleich zu Rothenthurm und Wattwil haben wir hier aber eine grossartige Auffuhr», lobte Furrer.

Potenzielle Käufer begutachten die Tiere. Bild: Richard Greuter (Giswil, 3. September 2021)

Zufrieden zeigte sich auch Walter Windlin, Präsident des Braunviehzuchtverbandes Obwalden. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Rind oder Kuh betrug 3489 Franken, was leicht tiefer ist als im Vorjahr. Mutterkühe mit leichterem Gewicht drückten die Preise. Für Milchkühe waren sie hingegen stabil. Was Windlin freute: «Es waren zahlreiche Viehhändler da. Das hat mich überrascht.» Für Windlin eignet sich das Berggebiet mit den Sömmerungsmöglichkeiten ausgezeichnet für die Jungviehaufzucht. «Bei uns sind die Tiere im Charakter ruhig.» Deshalb seien sie gefragt. «Wir haben für alle Käufer etwas», so das Fazit des Präsidenten. Und tatsächlich: Rund 15 Rinder und Kühe gingen in die Ostschweiz.