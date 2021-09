Giswil Käserei Seiler: Der neue Reifungskeller soll im Herbst 2022 in Betrieb sein Die Seiler Käserei hat zu knappe Kellerkapazitäten: Deshalb steht jetzt der Spatenstich für einen neuen Reifungskeller direkt neben der Produktionshalle an.

Die Belegschaft der Seiler Käserei beim Spatenstich. Bild: PD

Nach fast hundertjährigem Bestehen will die Seiler Käserei in Giswil wachsen: Ein weiterer Reifungskeller neben dem Produktionsgebäude schafft dem Platzmangel Abhilfe: «Wegen der knappen Kellerkapazitäten müssen wir in der Hauptsaison externe Lagerplätze dazu mieten. Aus betrieblicher Sicht ist die Affinage der Käselaibe eine zentrale Aufgabe. Wir können es kaum erwarten, diese Kompetenz wieder vollständig in den eigenen Händen zu haben», sagte Geschäftsführer Felix Schibli laut Medienmitteilung anlässlich des Spatenstichs des neuen Kellers.

Es entstehen 40'000 zusätzliche Plätze zur Käsereifung

Der ehemalige Militärstollen unterhalb des Giswilerstocks platze aus allen Nähten, bestätigt auch Verwaltungsratspräsident Hans Rudolf Aggeler. Mit dem Neubau entstünden deshalb 40'000 zusätzliche Plätze zur Käsereifung – mit Potenzial für einen weiteren Ausbau. Das Produktionsgebäude selbst wurde selbst erst vor drei Jahren eingeweiht, als die Käserei von Sarnen nach Giswil umzog, um mit der stetig steigenden Nachfrage mithalten zu können.

In den nächsten Monaten wird der grosse Reifungskeller, geplant von derselben Baukommission wie das Produktionsgebäude, nun Schritt für Schritt erstellt, um dann, wenn alles planmässig verläuft, im Herbst 2022 in Betrieb genommen zu werden. Hans Rudolf Aggeler betont in seiner Ansprache, dass gleich doppelt Grund zur Freude herrsche. Nebst dem Neubau wurde der Käserei nämlich diese Woche die «Goldene Sonne» als Produzent des Jahres der Migros Luzern verliehen. «Es ist eine riesige Ehre, aus über 1000 Produzenten ausgewählt zu sein», so Aggeler. (mah)