Giswil Gewerbevertreter erhalten beim Apéro einen Einblick in die Trinkwasserversorgung des Dorfes Der Giswiler Gewerbe-Apéro fand dieses Jahr bei der Wasserversorgung Giswil statt. Diese feiert im kommenden Jahr bereits ihr 100-Jahr-Jubiläum.

Mit Interesse lauschten die Gewerbevertreter den Ausführungen des Giswiler Brunnenmeisters Armin Berchtold. Bild: PD

Während der Giswiler Brunnenmeister den am Gewerbe-Apéro anwesenden Unternehmern über die Wasserreservoirs und -quellen berichtete, sorgte der Regen von oben für frischen Nachschub für die Wasserreserven. Wie die Teilnehmer erfuhren, ist die Wasserversorgung Giswil verantwortlich für die Trinkwasserqualität in der Gemeinde und betreibt die Anlagen selbsttragend. Im kommenden Jahr feiert die Wasserversorgung Giswil ihr 100-Jahr-Jubiläum. Aus 21 Quellen rund um den Giswilerstock und Grossteilerberg entspringt das Trinkwasser. Das reicht, um den Bedarf an Trinkwasser, Brauch- und Löschwasser für die ganze Gemeinde zu decken.

Die Sicherheit, stets einwandfreies Trinkwasser zu gewährleisten, hat hohe Priorität, betont der Gewerbeverein in einer Mitteilung zum Apéro. Wasserquellen und -reservoirs würden ständig überwacht. Unmittelbar um die Quellbrunnen bestehen Schutzzonen mit höchsten Schutzvorschriften, damit keine Verunreinigungen in das Wasser gelangt. Optische Überwachungsgeräte erkennen dabei kleinste Trübungen im Wasser und können das entsprechende Wasser sofort umleiten, wonach das Wasser mittels UV-Anlagen ohne Chemie entkeimt wird.

Aus dem Quellwasser produzierter Strom versorgt 300 Haushalte

Schliesslich die Selbstkontrolle: Der Brunnenmeister Armin Berchtold besucht «seine» Quellen, Reservoirs und über 50 Anlagen regelmässig persönlich, nimmt Proben und schaut nach dem Rechten. Natürlich nicht alleine, seine Stellvertreter und die Älpler in den Quellgebieten übernehmen einen wichtigen Teil der Kontrolle und Pflege in hoch gelegenen Gebieten. Das Laboratorium der Urschweizer Kantone stellt gemäss Mitteilung schon seit Jahrzehnten ausschliesslich sehr gute Bestätigungen für das Giswiler Trinkwasser aus. «Das ist Mineralwasser», erklärt Armin Berchtold mit Stolz.

«Giswil ist privilegiert. Für 60 Rappen erhalten wir tausend Flaschen bestes Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn.»

Die Giswiler Wasserreservoirs haben überaus hohe Kapazität und sind gleichzeitig Puffer für trockene Zeiten. Über 120 Kilometer lange Wasserleitungen transportieren das Giswiler Wasser von der Quelle zu den Abnehmern. Auf dem Weg vom Berg ins Tal nutzt die Wasserversorgung den hohen Wasserdruck zudem zur Energiegewinnung und produziert mit Hilfe des Kleinkraftwerks Pörter Naturstrom, der für über 300 Einfamilienhäuser reicht.

Brunnenmeister als Vollzeitjob

Derart vielseitige Anlagen garantieren abwechslungsreiche Arbeitstage. Brunnenmeister ist ein Vollzeitjob, mit 24-Stunden-Pikett, bei jedem Wetter. Ein Wasserrohrbruch hält sich nicht an Tageszeiten. Wer Armin Berchtold kennt, weiss, dass er der geborene Wasser-Mann ist. «Mir fliesst das Wasser in den Adern», meint der Sanitärmeister lachend und erklärt, «wir geniessen eine äusserst hohe Wertschätzung und Akzeptanz». Es gehe um das wichtige Lebensmittel. Die vielen positiven Begegnungen mit der Bevölkerung seien höchste Motivation. «Dazu darf ich auf sehr gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Handwerkern, Gewerbe und Gemeinde in Giswil zählen.» In Höhenlagen sei das Verlegen einer Leitung schon mal harte Knochenarbeit, und verlange vielleicht auch einen Helikopter-Einsatz. Armin Berchtold wusste am Apéro des Gewerbevereins mit spektakulären Bildern auch diese Aspekte seiner Arbeit zu untermalen und den Anwesenden einen interessanten Einblick zu gewähren. (pd/jb)