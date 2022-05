Giswil Hahn auf und Wasser läuft: Die Wasserversorgung feiert 100 Jahre Giswil verfügt seit 100 Jahren über zuverlässiges Trinkwasser. Der Weg zu diesem Prädikat war eine Pionierleistung.

Zum Jubiläum «100 Jahre Wasserversorgung Giswil» (WVG) waren am vergangenen Freitag die Behörde-Vertreter – allen voran Gemeindepräsident Beat von Wyl – sowie Verwaltungsangestellte, Partner und der Verwaltungsrat der WVG geladen. Dessen Präsident Oskar Zumstein gab zu verstehen, dass trotz 100 Jahren die GWV die allerjüngste im Sarneraatal sei. «Was 1922 als kleines Werk mit 18 Kilometern Leitungen und 17'000 Kubikmeter Verbrauch mühsam gestartet wurde, ist heute ein stolzes, über Generationen gut geführtes Werk mit 70 Kilometern Leitungen und 237'000 Kubikmeter Verbrauch.» Um diese Tatsache zu veranschaulichen, lud der WVG-Präsident seine Gäste auf einen rund drei Kilometer langen Parcours mit sechs Posten ein. Die Begehung verdeutlichte die Entwicklung des Wasserbaus in all den Jahren.

Mitglieder der Wasserversorgung betreuen die einzelnen Info-Stationen. Bild: Primus Camenzind (Giswil, 13. Mai 2022)

Nach einer Einführung von Brunnenmeister Armin Berchtold, gab dessen baldiger Nachfolger René Egger das topmoderne Reservoir Grundwald zur Besichtigung frei. Der Weg führte weiter an den Rand der Giswiler Laui, wo Thomas Burch über das Leitungsnetz orientierte. Während des Zweiten Weltkriegs hat ein in Giswil stationiertes Genie-Bataillon mit einigen Wasserbau-Ingenieuren und der Mithilfe von Internierten bereits wertvolle Planungs- und Vorarbeiten geleistet, damit die WVG nach Kriegsende erfolgreich weiter bauen konnte.

Trinkwasser als Löschwasser

Andy Zurgilgen, Pikettchef der örtlichen Feuerwehr, sprach in der Folge von total 150 Löschwasser-Hydranten auf dem Gemeindegebiet. «Auf dem Talboden liefern diese rund 2500 Liter, an steilen Hängen zuweilen lediglich nur 500 Liter pro Minute. Ausschliesslich Trinkwasser, denn es kommt alles aus denselben Leitungen», gab Zurgilgen zu verstehen. Das ganze System benötige «Druckbrecher», erklärte Corinne Degelo auf dem nächsten Posten. «Ohne sie würde das Wasser über die 800 Höhenmeter zwischen Sandboden und dem Tal mit enormer Wucht hinunterstürzen», betonte sie. Eine durchgehende Röhre ohne Druckbrecher würde sowas nicht aushalten.

Eine weitere Info-Station. Bild: Primus Camenzind (Giswil, 13. Mai 2022)

Zurück beim Ausgangspunkt des Parcous, erklärte Georg Furrer an einer Fotowand die Funktion von Überwachungs- und Aufbereitungsanlagen und erwähnte dabei Schutzzonen bei den elf Quellfassungen, für total 19 Quellen. Auch Entkeimungsanlagen und das obligate Qualitätsmanagement seien unabdingbar. Nach einem kurzen Aufstieg zum Kleinkraftwerk Herber erklärte Eugen Amgarten, wie «in diesem unscheinbaren Häuschen aus Wasser Strom produziert wird», Jahr für Jahr und für 400 Einfamilienhäuser.

Vergangenheit und Zukunft

Im Rahmen eines Apéros bei der «Alten Schlegelsäge» zeigte Armin Berchtold Relikte aus der jahrzehntelangen Bauzeit der Wasserversorgung und wagte mit imposanten Bildern auch den Blick in die Zukunft. Am Nachtessen im Kleinteiler Restaurant Alpenblick wurde der Verwaltungsrat der WVG mit einem Geschenk der Korporation Giswil freudig überrascht: Präsident Remo von Ah vermachte den Jubilaren die «Chäserenquelle», die allerletzte, welche – obwohl von der WVG betrieben – aber bisher noch nicht in ihrem Besitz war.