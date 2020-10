Giswil rechnet mit einem Defizit im Budget Der Fehlbetrag wird mit 200'000 Franken veranschlagt. Schwer abzuschätzen sind für den Gemeinderat die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Finanzen.

Das Gemeindehaus in Giswil. Bild: Corinne Glanzmann (25. September 2018)

Giswil budgetiert für das kommende Jahr ein Defizit von gut 200'000 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 16,48 Millionen Franken. «Sicher werden durch Kurzarbeit im Frühling oder durch Entlassungen in Folge der Coronapandemie geringere Steuereinnahmen erwartet. Sie können aber eventuell durch Neuzuzüger aufgrund der aktuell regen Bautätigkeit in Giswil teilweise kompensiert werden», sagt Gemeinderat Hansruedi Abächerli, der für die Finanzen zuständig ist. Bei den juristischen Personen erwartet Giswil einen Minderertrag bei den Gewinnsteuern von 30'000 Franken durch die Auswirkungen des Coronavirus. Im gleichen Umfang werden höhere Kapitalsteuern erwartet.

In den Jahren 2023 und 2024 geht die Gemeinde gemäss dem Finanzplan von jährlichen Ertragsüberschüssen aus. Der Grund liegt laut dem Gemeinderat einerseits in der konsequenten Umsetzung der beschlossenen Sparmassnahmen und andererseits in den tieferen Abschreibungssätzen, wie sie das Finanzhaushaltsgesetz vorsieht. Die reduzierten Abschreibungssätze wurden rückwirkend auf Anfang 2019 in Kraft gesetzt. Trotzdem blieben die Herausforderungen auch in Zukunft bestehen, da sich die gesamten Schulden immer noch auf über 14 Millionen Franken beliefen und ab 2025 voraussichtlich zusätzliche Schulräume benötigt würden, hält der Gemeinderat fest.

Die Personalkosten in der Bildung steigen

Der Nettoaufwand für die Schule beträgt 6,78 Millionen Franken. Er liegt damit bei rund 41 Prozent des Gemeindebudgets und somit etwas höher als im Budget 2020. Im Departement Bildung steigen die Personalkosten. Unter anderem braucht es wegen steigender Schülerzahlen auf das Schuljahr 2021/22 hin eine zusätzliche Klasse. In der Primar- und Oberstufe benötigen mehr Schülerinnen und Schüler schulische Heilpädagogen, darum werden mehr Stellen budgetiert. Mindereinnahmen gibt es in der Oberstufe, da weniger Kinder aus Sachseln die Schule in Giswil besuchen. Der Pensenbedarf, Personalmutationen sowie Stellvertretungskosten für das im darauffolgenden Sommer beginnende Schuljahr sind nicht genau bekannt und können zu Veränderungen bei den Löhnen führen.

«Das Budget 2021 präsentiert sich ähnlich wie jene in den Vorjahren», so Abächerli weiter. «Dazu kommen jedoch Mehraufwendungen in Bezug auf strukturelle Lohnanpassungen in der Volksschule.» Veränderungen gebe es bei tieferen Einnahmen beim Innerkantonalen Finanzausgleich, da die Gebergemeinden mit tieferen Steuereinnahmen aufgrund der Coronapandemie rechneten. Generell könnten die Auswirkungen durch Covid-19 heute erst teilweise abgeschätzt werden. «Bei Vermietung von Räumlichkeiten werden aus heutiger Sicht wesentlich geringere Einnahmen erwartet. Weitere Auswirkungen lassen sich aus heutiger Sicht noch nicht quantifizieren», hält Hansruedi Abächerli fest.

Das Budget der Investitionsrechnung sieht bei Gesamtausgaben von 1,59 Millionen Franken Nettoinvestitionen von gut 1,1 Millionen Franken vor. Das finanzielle Hauptziel für die nächsten Jahre liegt in der schrittweisen Reduktion der Schulden. Darum werden gemäss dem Gemeinderat nur die wichtigsten Investitionen im Bereich Strassenunterhalt, Erweiterung Schulhaus 1968, Investitionsbeiträge an den Wasserbau, die ARA Alpnach und den Hochwasserschutz Sarneraatal geplant. Das Budget 2021 von Giswil halte die gesetzlichen Bestimmungen zur Schuldenbegrenzung ein, so der Gemeinderat weiter.

Die Lohnentwicklung von 0,9 Prozent entspreche dem Vorschlag des Regierungsrates für das Staatspersonal. Der Kantonsrat werde im Rahmen der Behandlung des Staatsbudgets darüber befinden. Um das strukturelle Defizit bei der Besoldung der Lehrpersonen auszugleichen, erhalten diese jeweils im August 2020, 2021 und 2022 eine zusätzliche individuelle Lohnanpassung. Dafür wird jeweils 1 Prozent der entsprechenden Lohnsumme des Lehrpersonals zur Verfügung gestellt.