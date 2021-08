Giswil Seiler Käserei erhält Auszeichnung Über 1000 Produzentinnen und Produzenten liefern an die Migros Luzern. Jedes Jahr vergibt der Grossverteiler die «Goldene Sonne». Dieses Jahr kommt der Preis nach Obwalden.

Im Rahmen ihres Engagements für lokale Wertschöpfung prämiert die Genossenschaft Migros Luzern jedes Jahr einen ihrer über 1000 Zentralschweizer Produzentinnen und Produzenten mit der «Goldenen Sonne». 2021 geht der Preis laut einer Medienmitteilung des Grossverteilers an die Seiler-Käserei in Giswil, vertreten durch deren Geschäftsführer Felix Schibli.

Felix Schibli (links), Geschäftsführer der Seiler-Käserei, nimmt die «Goldene Sonne» gemeinsam mit Verwaltungsratspräsident Hans Rudolf Aggeler sowie Verwaltungsrätin und Marketingleiterin Salome Aggeler entgegen. Bild: PD

Die Obwaldner Käserei stelle seit 1928 ausgezeichnete Käsespezialitäten her. Bereits siebenmal sei das Seiler-Raclette an den «Swiss Cheese Awards» prämiert worden. Naturbelassene Rohstoffe direkt aus der Region würden von Felix Schibli und seinen 20 Mitarbeitenden «zu feinsten Käsespezialitäten weiterverarbeitet», so die Mitteilung weiter. Zahlreiche dieser Raclette-Varianten führe die Migros Luzern inzwischen in ihrem «Aus der Region»-Sortiment. «Nicht nur die hervorragende Qualität, auch die Kreativität und die regelmässigen Innovationen von Felix Schibli beeindrucken uns immer wieder», wird Sandra Stöckli, Leiterin Super-/Verbrauchermarkt der Migros Luzern, in der Mitteilung zitiert.

Zum Jury-Entscheid beigetragen habe auch die Tatsache, dass die Seiler-Käserei traditionelles Handwerk mit topmoderner Infrastruktur vereine. Seit 2018 werde das «Aus der Region»-Raclette in modernsten Produktionsräumen in Giswil hergestellt, 20 Millionen Franken habe das Unternehmen in diesen neuen Standort investiert. Gelagert werde hingegen in einem Höhlenkeller unterhalb des Giswilerstocks. Dort reiften bis zu 90'000 Käselaibe unter idealen Bedingungen. Ein Prozess, der bis zu zwölf Monate dauere.

«Der Käse ist noch nicht fertig erfunden»

«Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung», sagt Hans Ruedi Aggeler, Verwaltungsratspräsident der Seiler-Käserei auf Anfrage. Von den rund 1000 Migros-Lieferanten werde jeweils einer ausgezeichnet. Die Seiler-Käserei liefert für die Migros Nature-Raclette-Käse und auch aromatisierte Sorten. Weiter gehören auch «Bratchäs» und das «Sarnerli», ein Rahmweichkäse, zum Sortiment. Rund zehn Prozent ihrer Produktion, die zu 95 Prozent aus Raclette-Käse besteht, gingen an die Migros, so Aggeler. Daneben stütze sich die Käserei auf ein breites Vertriebsnetz, das weitere Detailhändler und Käsefachgeschäfte umfasst. In einigen Regionen sei man zudem nicht als Seiler am Markt, sondern produziere für die Handelsmarken der Kunden. Bis zu 80'000 Liter Milch verarbeitet der Giswiler Betrieb täglich, rund 12 Millionen Liter sind es pro Jahr.

Die Seiler-Käserei strebe nach weiteren Auszeichnungen, sagt Hans Ruedi Aggeler. «Unser Ziel ist, kommendes Jahr wieder beim ‹Swiss Cheese Award› zu gewinnen.» Dabei setzt das Unternehmen auch auf Innovationen beim Käse. Angestossen würden diese durch interne Ideen aber auch durch Inputs von Abnehmern, betont Aggeler. «Der Käse ist noch nicht fertig erfunden.»