Sieg gegen Lausanne «Ich habe überall rote Funken gesehen»: Der FCL gewinnt mit Marius Müller eine Partie, die beinahe abgebrochen wurde

Der FC Luzern gewinnt das Abstiegsduell in Lausanne 2:1 (1:0). Trotz der FCL-Freude wird das Spiel von einem Skandal überschattet. In der 76. Minute fliegt Feuerwerk aus dem Lausanner Sektor in den Strafraum des FCL. Torhüter Marius Müller hat viel Glück.