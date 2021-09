Giswil Wärmeverbund hat 100. Anschluss Die Korporation Giswil bedient nun 100 Anschlüsse mit ihrem Fernwärmenetz. Das wurde gefeiert.

Rund 70 der am Wärmeverbund der Korporation angeschlossenen Kundinnen und Kunden sind der persönlichen Einladung gefolgt und haben vor kurzem den 100. Anschluss gefeiert. Korporationsvizepräsident und Energievorsteher Felix Burch dankte in seiner Kurzansprache für das geschenkte Vertrauen in die Korporation Giswil und den Wärmeverbund. Stellvertretend für alle bisher realisierten Anschlüsse wurden den Kundinnen und Kunden der Anschlüsse 99 bis 101 ein kleines Präsent überreicht.

Sie feierten das Erreichen von 100 Anschlüssen (von links): Korporationspräsident Remo von Ah, Anschluss Nr. 99 Nicole und Anton Kiser, Anschluss Nr. 100 Peter Spichtig, Anschluss Nr. 101 Thomas und Cornelia Spitzmüller und Korporationsvizepräsident Felix Burch. Bild: PD / Daniel Amstad

Bei der damaligen Planung des Heizwerkes wurde von einer Gesamtleistung von 4,2 Megawatt ausgegangen. In einer ersten Phase wurde ein 1600 Kilowatt- und ein 450 Kilowatt-Heizkessel installiert. Für einen dritten Kessel wurde damals Platz im Heizwerk eingerechnet. Durch den erfolgreichen Verkauf von weiteren Anschlüssen wurde bereits im letzten Jahr der dritte Heizkessel mit einer Leistung von 2000 Kilowatt eingebaut. Damit kann einerseits der Wärmebedarf der am Wärmeverbund angeschlossenen Kundinnen und Kunden und andererseits jener weiterer Anschlüsse abgedeckt werden.

Neue Fotovoltaikanlage ist seit August in Betrieb

Insgesamt sind derzeit rund 140 Wärmelieferverträge vorhanden, wobei die vom EWO bei Inbetriebnahme des Heizwerkes Gorgen 2017 übernommenen Anschlüsse eingerechnet sind. Die in Betrieb stehende Leistung beträgt rund 3,6 Megawatt. Im vergangenen Jahr konnte der Forstbetrieb Giswil rund 6300 Kubikmeter Schnitzelholz liefern. Im ersten Halbjahr 2021 sind bereits 4525 Kubikmeter Schnitzel für den Wärmeverbund genutzt worden. Der Erfolg bei den Anschlüssen wirkt sich auch positiv auf die Schnitzelholzproduktion aus den korporationseigenen Waldungen aus.

Seit Mitte August ist die neue Fotovoltaikanlage Gorgen 2 mit dem korporationseigenen Arealstromnetz in Betrieb. Dieser Strom wird vom Heizwerk und der Alligo AG genutzt, zur Eigenstromnutzung. Mit dem ersten Zusammenschluss zum Eigenverbrauch in Obwalden hat die Korporation Giswil Neuland betreten. Die Kombination der Produktion von Wärme mit Holzschnitzeln aus den eigenen Waldungen und selber produziertem Strom ist eine zukunftsgerichtete Lösung und setzt ein klares Zeichen in Richtung Energiewende 2050. (pd/lur)