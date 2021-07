Glaubenberg Rennfahrer Tom Lüthi unterstützt Blutspende-Aktion auf dem Glaubenberg An diesem Wochenende treffen sich Töfffahrer aus der ganzen Schweiz zur Blutspende auf dem Glaubenberg. Als zusätzliche Attraktion erhalten die «Biker» die Möglichkeit, die neusten Töff-Modelle zu testen.

Am Wochenende vom 3. und 4. Juli werden sich wieder zahlreiche Töfffahrer zur Blutspende auf dem Glaubenberg einfinden. Bild: PD

Mit dem Slogan «Gib Gas für Gutes und spende Blut auf dem Glaubenberg» ruft Moto2-Rennfahrer Tom Lüthi die «Bikerinnen und Biker» in den sozialen Medien zur Töff-Blutspende auf dem Glaubenberg auf: «Kommt vorbei! Eure Hilfe kann Leben retten», betont Lüthi. Organisiert wird die Blutspende-Aktion vom 3. und 4. Juli auf dem Glaubenberg von der Interregionalen Blutspende SRK. «Wir freuen uns, dass wir den Anlass trotz Corona wie geplant durchführen können», wird Adrian Fluri, Leiter Marketing und Kommunikation der Interregionalen Blutspende SRK in einer Mitteilung zitiert. Er betont: «Die Blutspenden sind aktuell besonders wertvoll, da unsere Lagerbestände in einigen Blutgruppen kritisch tief sind.» Spenden könne jeder, der sich gesund fühle, mehr als 50 kg wiege und bei der ersten Spende zwischen 18 und 60 Jahre alt sei.

Tom Lüthi unterstützt die Aktion. Bild: Karl Fritz / KEYSTONE

Den Töfffahrern werden für ihre Blutspende zahlreiche Attraktionen geboten. So erhalten sie gemäss Medienmitteilung die Möglichkeit, die neusten Töff-Modelle zu testen, sie bekommen zudem Infos zur Fahrsicherheit oder Tipps für die nächste Töffreise, und wer zum ersten Mal auf dem Glaubenberg Blut spendet, erhält ein Überraschungsgeschenk. (inf)