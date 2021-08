Grafenort Auf den 150 Kilometern bis nach Domodossola lässt sich die Säumerei hautnah erleben Zum Auftakt der Säumerwoche, welche die Säumer von der Innerschweiz ins italienische Val Formazza führt, findet in Grafenort ein Säumerfest statt.

Die Säumer bei ihrem Umzug über das Festgelände am Säumerfest 2018 in Sachseln.

Bild: Boris Bürgisser (Sachseln,

19. August 2018)

Am Wochenende vom 21. und 22. August ist es so weit: Dann startet die Säumerwoche in Grafenort mit dem sogenannten Säumerfest. Vor Ort lässt sich die Säumerei hautnah erleben. Es wird gezeigt, wie Säumer ihre Saumtiere pflegen und sie für den grossen Saumzug über drei Pässe, sieben Etappen und 150 Kilometer nach Domodossola vorbereiten. Im Ursprungsgebiet der Säumerei, der Innerschweiz, wurden vor mehr als 400 Jahren die würzigen Extrahartkäse den Säumern für die beschwerliche Reise nach Italien übergeben.

Am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr erwarten die Besuchenden Volksmusik, eine Festwirtschaft mit gluschtigen Spezialitäten und eine authentische Atmosphäre, heisst es in der Medienmitteilung der Sbrinz Käse GmbH, welche auch vor Ort sein wird. Während zwei Tage erfährt man viel Interessantes aus der Zeit der Säumerei und kann dabei so richtig in gute alte Zeiten eintauchen. Im Zentrum stehen dabei die vielen Pferde und Maultiere.

Sieben Tage Wanderung entlang der Saumpfade

Vor Ort wird ausserdem die «Sbrinz AOP-Teilet» im Chäs-Chalet neben dem historisch bekannten Herrenhaus in Grafenort durchgeführt. Was im Sommer 2018 im Kupfer-Käsekessel auf der Alp entstand, ist vollendet. Die rund 40 Kilogramm schweren Laibe Alp Sbrinzkäse wurden während drei Jahre im Käsekeller gepflegt. Wer sich zuvor einen Laib oder einen Anteil eines Alp Sbrinz gesichert hat, der erhält seinen Sbrinzmocken persönlich.

Die Sbrinzroute der gesamten Säumerwoche verläuft auf historischen Saumpfaden alpenquerend von der Zentralschweiz nach Domodossola. Am Sonntagnachmittag werden die Säumer mit Ihren Lasttieren losziehen, um dann in sieben Tagen entlang der historischen Sbrinzroute bis ins italienische Val Formazza die alte Säumerkultur aufleben zu lassen. Die Ankunft ist am Samstag, 28. August 2021, auf der Piazza del Mercato in Domodossola geplant. (mah)