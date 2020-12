Härtefälle Obwaldner Regierung hat Höhe der Zahlungen noch nicht festgelegt – Nidwalden will 5 Millionen zahlen Die Kantone Ob- und Nidwalden arbeiten derzeit an ihren Härtefallprogrammen. Die Obwaldner Regierung hat den entsprechenden Rahmenkredit noch nicht festgelegt – die Nidwaldner Regierung hingegen schon.

(sda) Auch im Kanton Obwalden soll es für die von der Coronakrise in ihrer Existenz getroffenen Unternehmen eine Unterstützung geben. Der Umfang des Härtefallprogramms sei aber noch nicht festgelegt, teilte der Regierungsrat am Mittwoch mit. Er werde dem Kantonsrat für die Sitzung vom 28. Januar 2021 einen Rahmenkredit für das kantonale Härtefallprogramm vorlegen, hiess es in der Mitteilung. Ziel sei es, im Februar die ersten Gesuche bearbeiten zu können. Wie hoch der Rahmenkredit ausfallen werde, sei derzeit intern noch in Abklärung. Klar ist für den Regierungsrat aber bereits, dass er den Unternehmen sowohl Darlehen als auch A-fonds-perdu-Beiträge gewähren will. Im Gegensatz zur Hilfe im Frühling gehe es jetzt weniger um die Sicherung der Liquidität als um die Sicherung von Arbeitsplätzen, hiess es in der Mitteilung.

Der Bundesanteil ist abhängig von der Höhe des Kantonsbeitrags. Maximal stehe dem Kanton Obwalden 0,4 Prozent der Gesamtsumme des Bundes zur Verfügung, teilte der Regierungsrat mit. Der Bund legte fest, dass Unternehmen unterstützt werden können, deren Umsatz wegen der Coronapandemie gegenüber den Vorjahren um mindestens 60 Prozent eingebrochen ist. Als besonders betroffen gelten die Event-, Reise- und Tourismusbranche, Schausteller und touristische Transportunternehmen.

Externe Fachleute beiziehen

Der Kanton Obwalden geht davon aus, dass die Prüfung der Gesuche aufwändig sein wird. Der Kanton müsse auf Fachleute mit betriebswirtschaftlichem und finanztechnischen Spezialwissen zurückgreifen und deswegen auch verwaltungsexterne Personen beiziehen, hiess es in der Mitteilung. Im Kanton Obwalden gibt es bereits einen Hilfsfonds für Härtefälle im Umfang von 5 Millionen Franken, der nach einer Schenkung im Mai geschaffen worden ist. Dieser Fonds unterstützt Familien, Einzelpersonen, Kleinbetriebe und Vereine. Die Unterstützungsaktivitäten des Hilfsfonds seien wieder aufgenommen worden. Diese Beiträge müssen nicht zurückbezahlt werden.

Gemäss einer Umfrage des Obwaldner Gewerbeverbands und des Kantons sahen im November 20 Prozent der Unternehmen ihre Existenz unmittelbar gefährdet. An der Umfrage hatte ein Viertel der im Kanton ansässigen Unternehmen teilgenommen.

Kanton Nidwalden will 5 Millionen Franken für Härtefälle beisteuern

Firmen im Kanton Nidwalden, die wegen der Coronakrise in ihrer Existenz bedroht sind, sollen mit Härtefallgeldern von insgesamt 8,13 Millionen Franken rechnen können. Zum Bundesbeitrag von 3,13 Millionen Franken will die Nidwaldner Regierung weitere 5 Millionen Franken beisteuern. Geld gibt es auch für Transportunternehmen. Dem Landrat werde ein entsprechender Rahmenkredit beantragt, teilte die Nidwaldner Staatskanzlei am Mittwoch mit. Wegen der Dringlichkeit berät das Parlament diesen bereits in der Sitzung vom 16. Dezember. 4,6 Millionen Franken sollen als nicht rückzahlbare Beiträge verwendet werden, der Rest als Bürgschaften.

Anspruch auf Unterstützung haben Unternehmen, deren Umsatz 2020 um 60 Prozent oder mehr geschrumpft ist im Vergleich mit dem Schnitt der vergangenen zwei Jahre. Sie müssen vor der Pandemie profitabel gewesen sein. Eine Teilnahme Nidwaldens am Unterstützungsprogramm des Bundes, der voraussichtlich 1 Milliarde Franken für Härtefälle an die Kantone verteilen wird, war laut Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger (CVP) unbestritten. Die Höhe des Kantonsbeitrags entspreche dem Maximalbetrag, den der Landrat in eigener Kompetenz sprechen könne.

120'000 Franken für externe Prüfung

Stimmt dieser dem Kredit zu, läuft eine Referendumsfrist von 60 Tagen. Die Regierung will aber Gesuche schon vorher entgegennehmen, da deren Prüfung aufwendig sei. Die kantonale Verwaltung verfüge nicht über die nötigen Ressourcen dafür. Sie werde externe Fachpersonen beiziehen, was rund 120'000 Franken kosten dürfte. Der Bund und der Kanton Nidwalden unterstützen im weiteren Transportunternehmen, die wegen der Coronapandemie weniger Passagiere befördern konnten. Anspruch haben jene Firmen, die zwischen März und September einen Ausfall hatten, der höher war als der Reingewinn der letzten drei Jahre.

Die Nidwaldner Regierung hält fest, sie rechne damit, dass Ansprüche von 2 Millionen Franken angemeldet würden in Form nicht rückzahlbarer Beiträge. Es dürfte sich um relativ wenige Gesuche handeln. Der Bund übernimmt 80 Prozent der kantonalen Unterstützung. Ihre Härtefallstrategien haben mittlerweile fünf der sechs Zentralschweizer Kantone festgelegt. In Luzern stehen 25 Millionen Franken bereit, in Zug 66 Millionen Franken. In Schwyz will die Regierung 13,2 Millionen Franken einsetzen, die Staatswirtschaftskommission dagegen 15,6 Millionen Franken. In Uri sollen es 3 Millionen Franken sein, auch Obwalden will teilnehmen, hat die Höhe aber noch nicht festgelegt.