Härtefalle Kanton Obwalden erleichtert Bezug von Beiträgen für hart getroffene Unternehmen Der Obwaldner Regierungsrat hat die Ausführungsbestimmungen zur Finanzierung von Covid-19-Härtefallmassnahmen für Firmen verabschiedet und darin die Kriterien für den Erhalt festgelegt.

Das Obwaldner Regierungsgebaeude Obwaldner im Hauptort Sarnen am Mittwoch, 28. August 2019. Die Obwaldner Bevoelkerung wird bei der Volksabstimmung vom 22. September 2019 ueber eine Kantonale Steuererhoehung abstimmen. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Urs Flueeler / KEYSTONE

(sez)

Der Obwaldner Regierungsrat will von der Pandemie betroffene Unternehmen unterstützen, deren schwierige Situation fremdverschuldet ist und die sich trotz seriöser Geschäftsführung nicht absichern konnten. Aus seiner Sicht sind die betroffenen Unternehmen auf Staatshilfe angewiesen, da sonst die Gefahr von Konkursen oder Betriebsschliessungen drohe, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Darin gibt er bekannt, dass diese Härtefallmassnahmen in Kombination von À-fonds-perdu-Beiträgen und rückzahlbaren Darlehen gesprochen würden, und zwar je hälftig. Die Gesuchseinreichung sei nun ab dem 1. Februar möglich.

Dem Regierungsrat sei es wichtig, dass die Beiträge nur jenen Betrieben zugesprochen würden, die überlebensfähig und profitabel sind, heisst es in der Mitteilung weiter. Obwaldner Firmen müssten deshalb zusätzlich zu den Anforderungen des Bundes belegen, dass sie per 15. März 2020 keine Betreibungen für Steuerschulden gegenüber Bund, Kantonen und Gemeinden hatten. Eine weitere Anspruchsbedingung ist ein durchschnittlicher Umsatz in den Jahren 2018 und 2019 von mindestens 100'000 Franken. Unternehmen mit einem tieferen Umsatz erhalten keine Unterstützung.

Pro Firma gibt's höchstens 150'000 Franken

Pro Unternehmen zahlt der Kanton Obwalden maximal 150'000 Franken aus. Der Regierungsrat will mehr À-fonds-perdu-Beiträge ausrichten als ursprünglich geplant. «Damit tragen wir der stärkeren Belastung einzelner Branchen – insbesondere der Gastronomie oder Freizeitbetrieben – Rechnung», wird Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler in der Mitteilung zitiert. Diese bleiben bekanntlich bis mindestens Ende Februar geschlossen. Zudem übernimmt der Regierungsrat grosse Teile der vom Bundesrat am 13. Januar gelockerten Bedingungen, die ein Unternehmen erfüllen muss, um Härtefallhilfe zu erhalten. So ist bei behördlich angeordneten Schliessungen von mindestens 40 Kalendertagen seit dem 1. November 2020 kein Nachweis der Umsatzeinbusse erforderlich, um ein Gesuch zu stellen.

Weil das Kantonsratsgeschäft dem fakultativen Referendum unterliegt, kann der Finanzbeschluss frühestens am 9. März in Kraft treten. Die Auszahlung wird dann voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte starten.