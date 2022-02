Für die Unterstützung der von der Coronapandemie besonders betroffenen Unternehmen stehen im Kanton Obwalden maximal 24 Millionen Franken zur Verfügung. Der Kanton ist verpflichtet, an diesen Betrag einen Anteil von 7,2 Millionen Franken beizusteuern (30 Prozent). Dabei kann er auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinden zählen. Bis Ende 2021 wurden von diesem Betrag rund 18 Millionen Franken ausbezahlt, wie die Obwaldner Regierung in der Mitteilung schreibt. Weitere 8,8 Millionen Franken gingen an Unternehmen mit einem Jahresumsatz über 5 Millionen Franken und würden vollständig vom Bund getragen. (inf)