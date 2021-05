Hallenbad Obwalden Eine Wasserrutschbahn für Junge und Junggeblie­bene Zum bestehenden Projekt «Sanierung und Erweiterung des Hallenbades Obwalden» in Kerns kommt ein kühner Plan hinzu.

Sie setzen sich mit Überzeugung für das Gemeinschaftswerk Wasserrutschbahn im Hallenbad Kerns ein (für das Bild kurz ohne Maske), von links: Peter Wagner, VR-Präsident Hallenbad Obwalden AG, Gerry Röthlin, Präsident Teilsame Dorf, Kerns, sowie Bruno Thürig, Direktor der Obwaldner Kantonalbank. Bild: Robert Hess (Kerns, 4. Mai 2021)

Mit Investitionen von rund 5,14 Millionen Franken soll das Hallenbad Obwalden in Kerns umfassend saniert und vor allem im Garderobenbereich erweitert werden. Die 50-jährigen Becken werden ersetzt, die Bedürfnisse des Schulschwimmens und des Kurswesens sollen erfüllt werden. «Die Finanzierung dieses Projektes steht, wir sind an der Detailplanung, im Sommer folgt die Baueingabe», sagt Peter Wagner, Verwaltungsratspräsident der Hallenbad Obwalden AG. Er rechnet mit dem Baustart im April 2022.

So weit, so gut! Doch der Appetit kommt bekanntlich mit dem Essen. Dies gilt nun auch für die Verantwortlichen des Hallenbades Obwalden. «Das Angebot im beliebten Hallenbad der Region soll nämlich durch eine 48 Meter lange Wasserrutschbahn erweitert werden», verrät Peter Wagner. Der Plan zeigt ein eigenes Treppenhaus bis zum Start oben. Von dort führt die isolierte, geschützte kurvige Rutschbahn durchs Freie und mündet ins Auslaufbecken wieder im Gebäudeinnern. «Die Idee war schon länger in unsern Köpfen vorhanden», so Wagner weiter. «Eine solche attraktive Rutschbahn soll den Kindern, Jugendlichen oder auch Junggeblie­benen von heute, morgen und übermorgen viel Freude be­reiten.»

Gut 800'000 Franken gesucht

Klar war den Ideenlieferanten von Anfang an, dass sich die Rutschbahn nicht mit dem Geld des bestehenden Projektkredits finanzieren liesse. Und ein Aufstocken kam ja nicht in Frage. Der Kostenvoranschlag von 831'000 Franken war zwar happig, doch die Summe liess die Initianten nicht resignieren. «Ein solches Projekt können wir in unserer Region jedoch nur als Gemeinschaftswerk realisieren», war für Roland Bösch, den Finanzverantwortlichen des Hallenbades, klar.

Die Aufgabe sei zwar eine grosse Herausforderung, «doch gerade jetzt haben unsere Kinder und Jugendlichen ein Zeichen verdient», ist Bösch überzeugt. Bis Ende 2021 geben sich die Verantwortlichen Zeit, die Finanzierung der Rutschbahn – unter anderem mit einer Spendenaktion in der Öffentlichkeit – sicherzustellen. Kommt die Finanzierung nicht zu Stande, wird das bestehende Sanierungsprojekt ohne Rutschbahn realisiert.

Der Start ist geglückt. «So steht die Obwaldner Kantonalbank für das Familienprojekt ein und übernimmt die Hauptpartnerschaft der Rutschbahn», heisst es in einer Pressemitteilung. «Wir sind seit fünfzehn Jahren eng mit dem Hallenbad verbunden», sagt OKB-Direktor Bruno Thürig denn auch, «die neue Rutschbahn ist eine tolle Ergänzung zum bestehenden Zinsli-Becken.»

Gut 300'000 Franken seien in den vergangenen Wochen von mehreren Partnern bereits zusammengekommen, freut sich Roland Bösch. Speziell erwähnt er eine Spende der Kernser Teilsame Dorf von 100'000 Franken. Deren Präsident Gerry Röthlin meint dazu: «Wir haben vor rund zehn Jahren der Betagtensiedlung Huwel den gleichen Betrag gesprochen, jetzt ist die jüngere Generation an der Reihe.»