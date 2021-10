Hergiswil / Sarnen 90 Musikantinnen und Musikanten führen neu komponierten Unterwaldner Marsch auf Mit zwei abwechslungsreichen Konzerten hat das Jugendblasorchester Unterwalden das Publikum durch unterschiedliche Sparten geführt.

Zwei «fulminante Konzerte» hat das Jugendblasorchester Unterwalden am Wochenende in Sarnen gespielt, heisst es in einer Mitteilung. Die beiden Konzerte am Freitag in Hergiswil und am Samstag in Sarnen eröffneten die motivierten Jugendlichen, unter der Leitung von Beat Blättler aus Sachseln, mit der «Fanfare Hayabusa» von Satoshi Yagisawa. «Ein grandioses Blasorchester mit 91 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Ob- und Nidwalden» sei dabei zu hören gewesen.

Das Jugendblasorchester Unterwalden führte zwei Konzerte auf. Bild: PD

Ein abwechslungsreiches Konzertprogramm führte das Publikum durch unterschiedliche Sparten. Mit originaler Blasorchesterliteratur, einem Solo des Perkussionsregisters und Musicalelementen sei die grosse Spielfreude der Jugendlichen, die «auf einem sehr hohen Niveau musizierten» spürbar gewesen. Das Publikum habe darauf mit lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations reagiert.

Bläser des Jugendblasorchesters in Aktion. Bild: PD

Für jedes Projekt ein neuer Marsch

Das Jugendblasorchester Unterwalden hat es sich ausserdem zur Aufgabe gemacht, in jedem Projekt einen Marsch in Auftrag zu geben und uraufzuführen. Für die beiden Konzerte schrieb der Komponist Mathias Landtwing den Marsch «Unterwalden!», den das Orchester uraufführte.

Das mittlerweile sechste Projekt konnte durch die grosszügige Unterstützung der Obwaldner Kantonalbank, einem Crowdfunding, den Musikschulen von Ob- und Nidwalden, den Kulturförderungen der Kantone Ob- und Nidwalden, verschiedenen Stiftungen und weiteren Sponsoren ermöglicht werden. (lur)