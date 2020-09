Hier kommt die Tunnelbohrmaschine für den Hochwasserstollen im Sarneraatal angeflogen 127 Tonnen: Das schwerste Teil der Tunnelbohrmaschine für den Hochwasserstollen wurde am Mittwoch in Alpnach angeliefert.

16 Meter ist es lang und sieht eigentlich viel weniger spektakulär aus als der Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine (TBM). Aber das Maschinenrohr, wie es die Fachleute bezeichnen, ist mit einem Gewicht von 127 Tonnen das Schwergewicht der Maschine, die nun zusammengebaut wird, damit sie ab Anfang 2021 den gut 6,5 Kilometer langen Hochwasserentlastungsstollen bis nach Sachseln auffahren kann. Zum grossen Gewicht tragen auch die seitlich angebrachten Gripper bei – die Teile, mit denen sich die Maschine beim Vortrieb an den Tunnelwänden abstützt, um die Kraft nach vorne zu bringen.

Auf der Baustelle in Alpnach muss jedes Gerät mit Kranen in die Baugrube gehoben werden. Das Maschinenrohr war also ein Fall für einen der grössten Kranen der Schweiz. Für den Fanger Raupenkran sind selbst die 127 Tonnen eine Kleinigkeit. Bis zu 750 Tonnen könnte das Ungetüm heben, erklärt Maschinist Tony Burch, der im Cockpit an den Joysticks sitzt und aufgrund der Anweisungen per Funk das Maschinenteil präzise in die Grube hebt, damit es mit einem bereitstehenden Element verbunden werden kann. Nicht mal eine Stunde dauert das Manöver. Auch der heikelste Teil, das Anheben vom Transporter, gelingt bestens. «Da muss der Schwerpunkt genaustens beachtet werden, was bei einem Teil dieser Grösse nicht einfach ist», erklärt der Maschinenbauingenieur und TBM-Verantwortliche Matthias Schwarz.

Eine Herausforderung für sich war auch der Transport des Riesenteils mit einem 14-achsigen Spezialtransporter von Klus-Balsthal, wo die Maschine eingelagert war, auf die Baustelle in Alpnach. «Bei der Baustelleneinfahrt hatten wir seitlich nur gerade 10 Millimeter Platz», schmunzelt Schwarz. Tag der offenen Baustelle wegen Corona abgesagt Auch Beat Ettlin, Oberbauleiter des Kantons, verfolgt das Manöver vor Ort. Dabei gibt er bekannt, dass der für den 7. November geplante Tag der offenen Baustelle schweren Herzens hätte abgesagt werden müssen. Die Hygiene- und Schutzmassnahmen hätte man beim erwarteten Besucheransturm nicht einhalten können. Der Kanton plant als Ersatz einen Webauftritt mit Filmen und Fotos zur TBM-Montage.



Anlieferung der Tunnelbohrmaschine:

9 Bilder 9 Bilder Das Maschinenrohr, mit 127 Tonnen das schwerste Teil der Tunnelbohrmaschine für den Hochwasserentlastungsstollen ist bereit zum Transport in die Baugrube. Bild: Philipp Unterschütz (Alpnach, 16. September 2020)

Bau des Hochwasserstollen in Bildern: