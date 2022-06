Mit WC-Häusern in Ghana möchte die Schweiz-Ghanesin Doris Ineichen die WC-Situation in ihrem Heimatland verbessern. Video: PilatusToday

Hilfe für Afrika Engelbergerin schafft WC-Häuser für ihre alte Heimat Doris Ineichen kommt ursprünglich aus Ghana, lebt inzwischen aber in Engelberg. Die 60-Jährige möchte ihren Landsleuten etwas zurückgeben und baut WC-Häuser im Land.

Gerade einmal jede dritte Person in Ghana hat Zugang zu einem richtigen WC. 1987 kam Doris Ineichen für ein Auslandsjahr von Ghana in die Schweiz. Beeindruckt von der Schweizer Sauberkeit der WCs wurde es ihr Herzenswunsch, auch in ihrem Heimatland solche Toiletten zu bauen.

Mittlerweile lebt die Ghanaerin seit über 30 Jahren in Engelberg. Im Video oben erzählt sie dir ihre Geschichte und nimmt dich mit an das Eröffnungsfest eines WC-Hauses. (red.)