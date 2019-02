Historiker zeigt in Grafenort alte Fotografien Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die alpinen Landschaften vorwiegend von Malern für die Nachwelt festgehalten. Dies änderte sich, als in um 1850 herum die Kamera langsam die Alpen zu erobern begann. Dieser Entwicklung nachgegangen ist Mike Bacher.

Der Engelberger Historiker und Jurist Mike Bacher nimmt die Besucher im Rahmen einer Vortrags im Herrenhaus Grafenort am Montag,

18. Februar, ab 19.30 Uhr mit auf eine Zeitreise. Mike Bacher zeigt auf, dass in Engelberg schon früh die ersten Landschaftsfotografien aus der Region entstanden. Er referiert über die Anfänge der Fotografie in der Region. Zugleich dokumentieren diese Bilder gemäss der Mitteilung nicht nur die Frühzeit des aufkommenden Tourismus, sondern zeigen auch deutlich den Wandel der Landschaft und der Ortsbilder in den letzten 160 Jahren.

Höhepunkt dieses Streifzugs bilden die Aufnahmen einer Titlis-Besteigung mit einer Kamera 1864 – zugleich die erste fotografisch dokumentierte Ersteigung eines vergletscherten Dreitausenders in der Schweiz. Der Eintritt zum Referat ist frei, Türkollekte. (pd/mst)