Hochalpine Baustelle Höchste Seilbahnverbindung in Zermatt: Obwaldner Know-how fürs Hochgebirge ist gefragt Die Gasser Felstechnik AG aus Lungern hat seit Jahren massgeblich an der neuen Seilbahnverbindung von Zermatt nach Cervinia mitgebaut. Eine Baustelle der Extreme auf knapp 4000 Metern.

Baustellenchef Dres Heimann am Arbeitsplatz mit Aussicht. Bild: PD

Wenn am 30. Juni mit «Matterhorn Alpine Crossing» die höchste durchgehende Alpenüberquerung per Seilbahn von Zermatt nach Cervinia (I) in Betrieb genommen werden kann, dann freut sich auch die Lungerer Firma Gasser Felstechnik AG. Seit 2015 sind die Obwaldner für die Zermatt Bergbahnen im Einsatz. Zuerst für die erste Bahn ab Trockener Steg, die letzte Etappe war eine neue Dreiseil-Umlaufbahn von Testa Grigia aufs Klein Matterhorn. Zu den Hauptaufgaben gehörten der Plattformbau für die Materialseilbahn, verankerte Netzabdeckungen für die Sicherheit sowie der Felsabbau am Gipfel.

Die Baustelle für das Projekt liegt auf 3883 Metern über Meer. Dass auf solchen Hochgebirgsbaustellen Bedingungen herrschen, die schwer zu meistern sind, versteht sich von selbst. Extreme Wetterverhältnisse und Temperaturen, geringer Sauerstoffgehalt der Luft, engste Platzverhältnisse, komplexe Logistik stellen hohe Ansprüche. Die Gasser Felstechnik AG verfügt für solche Extrembaustellen über die benötigten Fachleute in genügender Anzahl und den geeigneten, teils selbst konstruierten Maschinenpark und gehört deshalb zu den Marktführern in der Schweiz.

Eingepackt fast wie Astronauten

Tiefbaupolier Dres Heimann (36) ist seit Beginn im 2015 als Baustellenchef in Zermatt stationiert. Er leitet das Team, das je nach Arbeitsphase 2 bis 12 Personen umfasst. Wenn er bei der Logistik eine Fehlüberlegung machen würde oder gar etwas vergisst, könnte das einen tagelangen Stillstand auf der Baustelle bedeuten. Passiert ist ihm das nie. Heimann muss den Kopf beieinanderhaben. «Die Logistik ist meine grösste Aufgabe, alles muss genau zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort geliefert werden.» In Zermatt, wo Transporte auf der Strasse bewilligungspflichtig sind, ist das nicht so einfach. Die Ware ist dann zudem erst im Dorf unten, muss aber noch auf fast 4000 Meter hochgebracht werden. Grosse Sachen wie Maschinen mit der Bahn oder gar Pistenfahrzeugen, alles andere per Heli.

Tiefbaupolier Dres Heimann (36) ist seit Beginn im Jahr 2015 Baustellenchef. Bild: PD

Seit 20 Jahren, seit der Lehre, ist der drahtige Mann bei der Gasser Felstechnik AG. Viele spezielle Baustellen hat er schon gesehen, er war in Island und in Grönland für die Firma. «Aber ich war noch nie so hoch wie auf dem Klein Matterhorn», erzählt er. «Man muss schon der Typ Mensch sein, der Kälte gut erträgt. Ich habe die Sommerwärme gar nicht gerne.» Die kälteste Temperatur sei -34 Grad gewesen. Da bestehe auch die Gefahr von Erfrierungen. «Manchmal sind wir fast wie Astronauten eingepackt.» Fast jeden Tag müssen die Arbeiter vor der Arbeit am Morgen Schnee wegräumen. Die Freude an den Bergen und der Natur, die Beherrschung der Seiltechnik und verschiedene Weiterbildungen seien Voraussetzungen. Und natürlich ist Höhenangst ein No-Go. «Wir müssen wegen der Verhältnisse bereit sein, auch mal mehr zu leisten. Die Arbeitsschritte sind hier mühsamer, aber mit den geeigneten teamfähigen Leuten ist es richtig spannend.»

Die wahren Helden

Und wie wirkt sich der geringe Sauerstoffgehalt der Luft aus? Die ersten Tage müsse man akklimatisieren, da liege die Leistung höchstens bei 50 Prozent. Später bringt man etwa 80 Prozent. «Am Anfang haben fast alle Kopfweh, was sich dann schnell legt. Nicht alle vertragen aber die Höhe, dann macht es keinen Sinn», so Dres Heimann. «Man muss sein Arbeitstempo anpassen und darf seine Grenzen nicht überschreiten, sonst riskiert man einen Zusammenbruch.» Aber auch bei den Maschinen macht sich die Höhe bemerkbar. Das grösste Problem sei, diese am Morgen zu starten. Ihre Leistung liegt ebenfalls etwa bei 80 Prozent, betrieben werden sie wie Pistenfahrzeuge mit einem speziellen Diesel, welchem die Kälte nichts ausmacht.

«Mich reizt es, dass die Arbeiten nicht so einfach planbar sind und man auch immer wieder Lösungen suchen muss. Das macht es spannend. Wenn alles einfach so laufen würde, bräuchte es uns Spezialisten ja nicht», sagt Dres Heimann und schmunzelt. Eine grosse Portion Gelassenheit sei deshalb schon auch wichtig. «Es gibt viele Leute, die denken, wir seien schon noch Helden da oben. Die wahren Helden waren aber die, welche die erste Bahn bauten. Wir bauen nur ein gemachtes Nest aus, welches sie gebaut haben. Da gab es da oben noch nichts, nur den nackten Berg.»

Fünf Tage pro Woche ist Heimann in Zermatt, dann geht er übers Wochenende nach Hause zu seiner Frau und seinem Sohn. «Dass man länger weg ist von zuhause, kann ein Grund sein, mit der Arbeit auf Gebirgsbaustellen aufzuhören und auf lokalere Bauplätze zu wechseln.» Er werde in vier Jahren den familiären Landwirtschaftsbetrieb in Hasliberg übernehmen und deshalb aufhören. «Darauf freue ich mich, besonders auf die zusätzliche Zeit mit der Familie. Dennoch würde ich die Erlebnisse auf dem Hochgebirgsbau nicht missen wollen.»