Hochbetrieb in Obwaldner Wäldern macht Sorgen Ein Podium am Rande der kantonalen Trophäenschau in Alpnach suchte Wege zum Nebeneinander von Wildtieren und Freizeitnutzung. Das Motto «Dialog statt Gesetze» stand im Vordergrund. Robert Hess

Kleine Besucher bestaunen an der Trophäenschau die Ausstellung in der Alpnacher Pfarrkirche. (Bild: Robert Hess, 4. Mai 2019)

«Wir waren uns im Klaren, dass an dieser Podiumsdiskussion kein Besucheransturm zu erwarten ist», sagte OK-Präsident Paul Amstutz am Samstag. «Aber das Thema ‹Störungen der Wildtiere durch zunehmende Freizeitaktivitäten in der Natur› ist aktueller denn je.» Weil die Pfarrkirche Alpnach auch einen Teil der «normalen» Ausstellung der kantonalen Trophäenschau beherbergte, wurden immerhin rund 50 Personen zeitweise Zuhörer einer guten Diskussion.

Kompetent und ohne Polemik führte die Wildbiologin und Berner Jägerin Nicole Imesch ins Thema ein und leitete auch die anschliessende Diskussion. «Die Nutzung der Wildlebensräume nimmt in den Schweizer Alpen immer weiter zu, sowohl durch eine Zunahme der Besucherzahlen wie auch der Vielfalt der Freizeitangebote», erklärte Imesch in ihrem Referat.

Es gibt gleich viele Biker wie Fussballer in der Schweiz

So ist die Zahl der Freizeitsportler allein in den Bereichen Skitouren, Schneeschuhlaufen, Klettern, Bergsteigen und Mountainbiken laut einer Statistik von 2018 zwischen 2000 und 2014 von rund 500000 auf rund 800000 Aktive gestiegen. Im Rahmen der Diskussion ergänzte Thomy Vetterli, Produktmanager Mountainbike Zentralschweiz, dass diese Trendsportart aktuell in der Schweiz rund 7 Prozent der Bevölkerung betreibe, gleich viel wie den Fussballsport.

Nicole Imesch zeigte die Folgen der zunehmenden Freizeitaktivitäten auf. So verbrauche ein Wildtier, das bei einer Schneehöhe von 50 Zentimetern flüchten müsse, bis zu 30 Mal mehr Energie als beim normalen Gehen. Gestört werde beispielsweise auch die Aufzucht der Jungtiere. Durch vermehrte Freizeitaktivitäten in der Nacht komme der Wald nicht zur Ruhe.

Sie diskutierten die Vereinbarkeit des Schutzes von Wildtieren mit dem Freizeitsport (von links): Christoph Hess, Vertreter IG Klettern am Pilatus, Cyrill Kesseli, kantonaler Jagdverwalter Obwalden, Thomy Vetterli, Produktmanager Mountainbike Zentralschweiz, Florian Spichtig, Präsident Obwalden Tourismus, Andreas Boldt, Pro Natura, Paul Amstutz, Obmann Hegegemeinschaft Obwalden. (Bild: Robert Hess, Alpnach, 4. Mai 2019)

Nicole Imesch zitierte Massnahmen aus dem Wald-Wild-Lebensraumkonzept des Kantons Obwalden. Zur Störungsreduktion dienen unter anderem Wildruhezonen, Wildtierkorridore, die Einschränkung der Überflugzonen für Gleitschirmflieger, die Kanalisierung der Biker oder die strengere Handhabung von Fahrbewilligungen auf Waldstrassen.

Die grosse Bedeutung der Erhaltung und Pflege der Natur in Obwalden betonte Florian Spichtig, Präsident von Tourismus Obwalden. «Die Natur ist für den Tourismus die wichtigste Botschaft.» Dieses Bekenntnis fand bei allen Podiumsteilnehmern ein gutes Echo. Aber wie umsetzen? Einen klaren Weg hat die Interessengemeinschaft Klettern am Pilatus eingeschlagen. Laut ihrem Vertreter Christoph Hess hat die IG mit dem Kanton, der Korporation und der Hegegemeinschaft Alpnach Rechte und Pflichten festgelegt, um im Wildschutz aktiv mitzuwirken.

Der Obwaldner Jagdverwalter Cyrill Kesseli betonte die grosse Bedeutung der Ruhezonen fürs Wild, was Paul Amstutz, Obmann der Hegegemeinschaft Obwalden sehr unterstützte. Nicht immer würden diese beachtet. «Das Verständnis für die Natur muss einfach in den Köpfen der Menschen ankommen», wünschte Kesseli. Der Jagdverwalter betonte die Bedeutung von Trägerschaften als Ansprechpartner, welche die Anliegen an ihre einzelnen Aktiven weitergeben.

«Irgendeinmal müssen Regeln geschaffen werden»

Während die Zahl der Gleitschirmflieger eher zurückgehe, mache die wachsende Zahl der Mountainbiker zu schaffen, sagte Andreas Boldt von Pro Natura. Das Problem sah Thomy Vetterli darin, dass für Biker keine Trägerschaft bestehe. «Die kommen und gehen wieder», habe es auch in der Politik geheissen. Das Gegenteil ist eingetreten. «Irgendeinmal müssen Regeln geschaffen werden», so Vetterli: «Wo kann Biken stattfinden, wo nicht.» Die Zahl aller Freizeitaktiven werde zunehmen, aber der Spielplatz werde nicht grösser.

Mit Nicole Imesch waren sich die Podiumsteilnehmer einig, dass Dialog, Verständnis für die Anliegen anderer und die Umsetzung von festgelegten Massnahmen und Regeln der Schaffung von Gesetzen vorzuziehen seien.