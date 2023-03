Hochwasserschutz Der Durchschlag ist geglückt – der Sarneraa-Stollen ist fertig gebohrt Mit dem Durchschlag der Tunnelbohrmaschine in die Zielröhre beim Einlaufbauwerk ist die schwierigste Projektphase beendet. Damit ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Jahrhundertprojekt erreicht.

Am Mittwochmorgen um 9.45 Uhr war es geschafft: Nach 27 Monaten Bohrzeit und schweisstreibender Untertagarbeit fielen die letzten Zentimeter Gestein vor dem Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine in sich zusammen.

Zusammen mit rund 200 Projektbeteiligten und geladenen Gästen feierten die Mineure das erfolgreiche Ende des Tunnelvortriebs im Hochwasserentlastungsstollen, wie die Staatskanzlei des Kantons Obwalden mitteilt.

Mit dem Durchschlag der Tunnelbohrmaschine in die Zielröhre beim Einlaufbauwerk ist die schwierigste Projektphase beendet und ein weiterer wichtiger Meilenstein im Hochwasserschutzprojekt Sarneraatal erreicht.

Mit einem stolzen Durchmesser von 6,53 Meter arbeitete sich die Tunnelbohrmaschine Meter für Meter durch den Felsen.

Gleichzeitig wurden Felssicherungen und in der Sohle vorfabrizierte Betonelemente eingebaut. «Jeder Tunnelbau ist mit Risiken verbunden, insbesondere die Geologie hielt immer wieder Überraschungen bereit», erklärte Baudirektor Josef Hess.

Einen bedeutenden Rückschlag erlebten die Mineure am 19. Mai 2021: Die Bohrmaschine stiess damals auf eine Felskluft, aus der pro Sekunde über 200 Liter Wasser in den Tunnel strömten. Auch in der Folge traten in der harten und karstanfälligen Schrattenkalk-Formation entlang des Wichelsees wiederholt Wassereinbrüche ein. Den Mineuren ist es gelungen, diese und viele weitere Herausforderungen wie Felseinbrüche, Klüfte oder ausserordentlich hartes Gestein bautechnisch zu meistern.

Inbetriebnahme 2026 bleibt realistisch

Nach dem Durchschlag demontieren die Mineure in den kommenden Monaten die Tunnelbohrmaschine und bauen die Vortriebseinrichtungen zurück. Anschliessend beginnt der Innenausbau mit Spritzbeton. Nach Abschluss des Stollenbaus folgt der Bau der Ein- und Auslaufbauwerke inklusive Stahlwasserbau mit den Regulierorganen und der Leittechnik.

Der Rückstand auf das Bauprogramm beträgt laut den Verantwortlichen zehn Monate. Dennoch zeigt sich der Obwaldner Baudirektor zuversichtlich. «Das Ziel, den Stollen auf die Hochwassersaison 2026 in Betrieb zu nehmen, bleibt realistisch», lässt sich Josef Hess in der Mitteilung zitieren.

Das Einlaufbauwerk des Hochwasserentlastungsstollens liegt am rechten Ufer des Sarnersees in der Nähe der Mündung der Grossen Melchaa in Sachseln. 6,5 Kilometer lang führt der Stollen mit einem Gefälle von 2,14 Promille unterhalb der östlichen Talflanke des Sarneraatals bis um den Wichelsee herum zum Auslaufbauwerk in Alpnach. (dvm)