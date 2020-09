Hochwasserschutz Sarneraatal: Jetzt wird's laut und die Erde bebt In Sachseln beginnt die nächste Etappe des Projekts Hochwasserschutz Sarneraatal: der Bau einer 80 Meter langen Zielröhre. Der Kanton Obwalden kündigt zeitweise starken Baulärm sowie Erschütterungen an.

Die fertig erstellte Baugrube beim Einlaufbauwerk Zwätschgenmätteli in Sachseln Bild: PD

(sma) Am Mittwoch wurde der schwerste Teil der Tunnelbohrmaschine für den Hochwasserstollen in Alpnach angeliefert. Nun schreitet das damit verbundene Projekt Hochwassersicherheit Sarneraatal weiter voran, wie der Kanton Obwalden mitteilt. Der 15 Meter tiefe Bauschacht beim Einlaufbauwerk auf dem Zwätschgenmätteli (Sachseln) wurde diesen Sommer fertig erstellt. In der nächsten Bauphase werde die Zielröhre mit einer Länge von 80 Meter ausgebrochen. Die Vortriebsarbeiten sind mit zeitweise starkem Baulärm und Erschütterungen verbunden, kündigt der Kanton an.

Für die von Alpnach her arbeitende Tunnelbohrmaschine wird von Mitte September bis Dezember eine 80 Meter lange Zielröhre mit Demontagekaverne erstellt, die dereinst für den Ausbau der Tunnelbohrmaschine benötigt wird. Hierfür graben sich die Mineure in den nächsten vier Monaten vom Südportal in Sachseln (Einlaufbauwerk) Richtung Norden durch den Berg, erläutert der Kanton. Das Trasse der Zentralbahn, die Überbauung Seehof und die Brünigstrasse werden mit einer Felsüberdeckung von wenigen Metern unterquert. Die geologischen Verhältnisse bedingen den sofortigen Einbau der Hohlraumsicherung und erfordern einen Betrieb in zwei Schichten. Gearbeitet wird laut Kanton von 6 Uhr bis 22 Uhr.

«Die Verantwortlichen sind bestrebt, die Lärm- und Erschütterungsemissionen so gering wie möglich zu halten», heisst es in der Mitteilung weiter. Die lärmintensiven Bauarbeiten werden jeweils werktags während den Tagesstunden ausgeführt. Aus Sicherheitsgründen könne es zu kurzen Sperrungen des Seeuferwegs entlang der Baustelle kommen.